האם מיטת מעבר היא חובה לכל ילד?

התקופה שבין הינקות לגיל הרך היא שלב שבו הילדים מפתחים עצמאות, מתחילים לחפש את המרחב אישי ומתחילים ליזום תנועה חופשית בחדר שלהם שמשמש אותם לצרכי מנוחה ומשחק. זה גם השלב שבו מיטת תינוק לרוב כבר לא מציעה את הנוחות והאת העצמאות הנדרשת עבור הפעוט לשנת לילה בריאה ונוחה ומצד שני, מיטת ילדים רגילה לרוב תהווה מרחב גדול מדי לעיתים גם מאיים עבור הפעוט כך שיש חשש שהוא פשוט יסרב לעבור למיטה זו.

הפתרון הטוב ביותר בשלב זה עבורו הוא מיטת מעבר. מדובר למעשה על מיטה שתואמת לממדיו הגופניים של הפעוט, מאיימת פחות ומאפשרת לו ולהוריו לנהל את המעבר ממיטת התינוק למיטה רגילה בצורה רגועה ונוחה.

נוחות ובטיחות כמפתח לשינה רגועה

היתרון הגדול של מיטת מעבר הוא הגובה שלה. מיטה זו נמוכה באופן משמעותי ממיטת ילדים רגילה וכך היא מפחיתה בצורה ניכרת סיכוי לנפילה ממנה במהלך הלילה. כמובן שמעבר לנושא הבטיחות החשוב, הגובה של המיטה גם מאפשר לפעוט לפתח עצמאות ולעלות ולרדת מהמיטה באופן עצמאי בצורה בטוחה.

כל הורה מבין כי הקניית ביטחון לילדו שתאפשר לו לפתח את עצמאותו היא דבר חשוב ביותר ואין ספק שבחירת מיטת מעבר איכותית בהחלט תורמת לביטחון, לעצמאות ולהתפתחות התקינה של הפעוט. כמובן שמעבר להקפדה על גובה המיטה בהתאם לגיל הפעוט, יש להקפיד על בחירת מזרון איכותי עם תמיכה אורטופדית אשר יציע את הנוחות המקסימלית בשינה.

התאמה אישית לפי קצב ההתפתחות

שוק מיטות המעבר מציע היום מגוון פתרונות שיכולים ללוות את הילד במשך שנים. מיטות מתכווננות, למשל, מאפשרות להאריך אותן באופן הדרגתי בהתאם לקצב הגדילה של הילד, כך שאין צורך להחליף מיטה כל פרק זמן קצר וניתן להעניק יציבות וביטחון לילד ולחסוך בעלויות.

עיצוב שמשתלב בחדר הילדים

מעבר להיבט הפונקציונאלי והאיכותי של מיטת מעבר שהורים רבים בוחנים טרם הם בוחרים את הנכונה עבור הילד שלהם, כדאי לשים דגש גם על עניין הנראות והעיצוב של המיטה כאשר המטרה היא לאפשר לה להשתלב באופן הרמוני בעיצוב הקיים של חדר הילדים. מכיוון שניתן למצוא מגוון רחב של סוגי מיטות מעבר מבחינת חומרי גלם, צבעים ועיצובים, חשוב לא לבחור את המיטה הראשונה שנתקלים בה, אלא לערוך חיפוש ששם דגש על כל הפרמטרים החשובים בבחירת מיטב זו כולל התאמתה לחדר מבחינת העיצוב הוויזואלי שלה.

שינה נוחה ובריאה מתחילה בבחירה נכונה

מיטת מעבר היא הרבה מעבר לרהיט סטנדרטי שקונים, היא מהווה חלק חשוב ביותר בתהליך ההתפתחות של ילדים ומאפשרת להם לעבור ממיטות תינוק למיטות ילד בצורה נעימה, נוחה, לא מאיימת ובטוחה. בחירה נכונה של מיטת מעבר מציעה לילד ולהוריו לילה שקט ושינה איכותית. לכן, חשוב מאוד לבחון היטב את מיטות המעבר המוצעות לרכישה טרם מקבלים החלטה וכמובן, לרכוש אותם במקום הנכון שמבטיח איכות, עיצוב, מגוון ומחירים נוחים.