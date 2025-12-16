שר המשפטים יריב לוין פנה לבג"ץ וביקש לבחון פעם נוספת את מועמדותו של נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת פרשת הפצ"רית.

"הגעתי למבוי סתום, מבקש לבחון מחדש אפשרות למנות את קולה לאחראי חקירת הפצ"רית - במהלכה ייצא לחופשה מתפקיד הנציב", כתב לוין.

ההודעה המלאה של השר לוין לבג"ץ

לוין מציין כי פנה לעשרות גורמים ממערכים שונים אך נתקל בקושי לאתר גורם מתאים לתפקיד. "בחלוף חודש לאחר פסק דינו של בית המשפט הנכבד וקרוב לחודשיים מאז החלה החקירה, נמצא כי הטלת התפקיד על גורם העונה על כל אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט אינו ישים. לא ניתן היה להטיל את התפקיד על שופט בדימוס, ולא נמצא אף עובד מדינה בכיר בעל ניסיון שמתקיימים בו במצטבר כל אמות המדינה שקבע בית המשפט".

הוא מציע כי בית המשפט יאשר שהשופט בדימוס קולה ילווה את החקירה - והאחרון יצא לחופשה מתפקידו לתקופה קצובה מראש. "בדרך זו, לא תתעורר סתירה בין מילוי תפקידו כמלווה החקירה ומילוי תפקידו כנציב תלונו הציבור על השופטים".