על רקע סערת חוק הגיוס, בלב מאה שערים התקיים בסוף השבוע האחרון אירוע מיוחד - טקס חלוקת מענקים כספיים לעריקים ששוחררו ממעצר.

במהלך הטקס, כל עריק שהשתתף זכה למענק בגובה אלף שקלים עבור כל יום שבו שהה במעצר. אחד מהמקרים החריגים היה של עריק ששהה 140 ימים בכלא הצבאי וקיבל לידיו סכום מצטבר של 140 אלף שקלים.

בהכרזת הרבנים, נמסר כי התמיכה תינתן גם למי שייעצרו בעתיד. הכספים שמועברים הם חלק ממערך שממומן על ידי חסידות סאטמר.

התמיכה הכספית הזו מהווה רק את אחד מהאספקטים של המאבק החרדי המתמשך, שתומכים בו גם גורמים שונים בחו"ל. תמיכה זו משולבת בהפגנות שמתקיימות ברחבי העולם, בהן נשמעה ביקורת נחרצת נגד מדינת ישראל והגיוס לצה"ל. הפגנה כזו התקיימה לאחרונה במנהטן ובלונדון, בה הושמעו קריאות בגנות המדינה.