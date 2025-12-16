צפו: המתקפה של ח"כ מילביצקי נגד שר האוצר צילום: ערוץ הכנסת

בדיון בוועדת הכספים, יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, השיב לטענות שהפנה משרד האוצר כלפי ועדת הכספים, אשר הועלו בעקבות הצעות החוק להטבות מס ליישובים ביהודה ושומרון.

מילביצקי, הצהיר כי ההטבות ליישובי יו"ש לא נוספו על ידי משרד האוצר ביוזמתו, והאחריות לכך מוטלת ישירות על שר האוצר.

"אנחנו בוועדת הכספים פועלים לפי מוכנות הצעות החוק המשפטית והמקצועית שלהן", אמר מילביצקי. "אין קשר בין ההתקדמות של הצעות החוק לבין סדרי עדיפויות פוליטיים. מוזר ומקומם ששמעתי טענות מכיוון משרד האוצר על כך שזנחנו את יהודה ושומרון - זה פשוט לא נכון", אמר מילביצקי.

הוא גם תקף את שר האוצר ומשרדו ואמר: "כפי שראינו עד כה, משרד האוצר נכשל בתחום תקציב המדינה ויוקר המחיה. במקום להתעסק בהכפשות, אני מציע להם להתרכז באתגרים האמיתיים שעל שולחן הממשלה".