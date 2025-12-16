פרקליטם של החשודים בתקיפה ביפו עו"ד אסף גונן. קרדיט: באדיבות המצלם

בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שלישי) בחמישה ימים עד ליום ראשון את מעצר שלושת החשודים בתקיפה ביפו של חנאן אבו חאדה חימל, אמא בחודש התשיעי להריונה.

בצהריים פורסם כי השלושה הם "נערי גבעות" המוכרים למערכת הביטחון. שלושתם בעלי צווי הרחקה מנהליים מאזור יהודה ושומרון.

אמש עצרה המשטרה שני מהם ובית המשפט הוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה ועל זהותם. אתמול בלילה נעצר החשוד השלישי בתקיפה. שב"כ מעורב בחקירת האירוע.

על פי החשד, השלושה תקפו את חנאן, בחודש התשיעי להריונה, כשהייתה במכוניתה בעיר יחד עם משפחתה, וריססו אותה בגז פלפל תוך שהם קוראים לה "ערבייה מסריחה".

עו"ד אסף גונן המייצג את החשודים בתקיפה אמר לאחר הארכת מעצרם בבית המשפט: "מרשי הם אלו שהותקפו באירוע ללא כל פרובוקציה מצידם".

לדבריו, "הם הגיעו ליפו לטיול רגלי שם נוצר מגע עם מספר גברים ושתי נשים אשר החלו להתגודד סביבם ולאיים עליהם. מרשי הגנו על עצמם מפני תקיפה ובצורה מידתית ביותר. צר לי כי כלי התקשורת בחרו לאמץ מידית את גרסת הצד השני מבלי להמתין לבירור הדברים בבית המשפט".