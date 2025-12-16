במלאת שנתיים לנפילתו של אוריאל כהן הי"ד, כלכלן מצטיין ובוגר ישיבה שנפל במלחמת חרבות ברזל ברצועת עזה, התראיין חמו, מאיר ואקנין, לערוץ 7, ושיתף בתחושותיו האישיות ובמחשבותיו על גבורת הנופלים, משמעות חג החנוכה והמציאות במדינת ישראל.

ואקנין, יועץ אסטרטגי לחברות גדולות, הדגיש כי עבורו חנוכה הוא סמל לגבורה, אך לדבריו, קשה לו להשתמש במונח "נפילה" ביחס לחתנו. "מדובר בגבורה ובנתינה", אמר, וסיפר על ההתמודדות היומיומית של בתו, חנה, אלמנתו של אוריאל, המגדלת את בנותיהם שיר וליה.

בהמשך התייחס ואקנין לדמותו של כהן הי"ד, ואמר כי היה "איש מעשה, כלכלן בכיר בבנק מזרחי טפחות, מצטיין דיקן פעמיים באוניברסיטת אריאל, שלמד תורה בישיבה תיכונית ובישיבה גבוהה - ושילב תורה, עשייה ותרומה למדינה".

בנוגע לדיונים סביב חוק הגיוס, אמר ואקנין כי הוא מאמין שאפשר לשלב תורה עם מחויבות למדינה. "אפשר גם לשמוע על המדינה וגם ללמוד תורה", ציין, והבהיר כי הוא מכיר בחששות המובנים של הציבור החרדי לגבי השירות הצבאי. עם זאת, הדגיש כי "מדובר בקושי ממשי שאין להתעלם ממנו, ויש לפעול בהדרגה ובאופן ריאלי".

הוא הביע ספק ביכולתה של המערכת הצבאית להתמודד עם גיוס המוני, וקרא להימנע מהצעות שאינן ישימות: "לא ניתן לכפות תהליכים שאינם מתאימים למציאות".

לדבריו, הקרבתו של חתנו הייתה חלק מהמאבק על המשך קיום התורה במדינה יהודית: "אלפים יחד עם חתני נתנו את חייהם, על מה? על זה שאני מאיר ואקנין יחד עם מאות לומדי תורה יכולים להמשיך וללמוד תורה. אם אין מדינה, תורה היא לא בחלל החיצון, היא במציאות הפרקטית, אז אם אין מסגרת מדינתית - אין תורה".

לקראת סיום הראיון, העביר ואקנין מסר לחג החנוכה, וקרא "לאחדות, לחינוך ולהדרגתיות", תוך הדגשה של חשיבותה של תורה הנלמדת מתוך אחריות וקשר למציאות לאומית וביטחונית.