ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל פנה היום (שלישי) באמצעות עו"ד אמיר בשה, ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה בדרישה דחופה לבטל את ההחלטה שלא לאפשר לעיתונאים להצטרף לנסיעתו הרשמית הקרובה של ראש הממשלה לארצות הברית במטוס “כנף ציון” למיאמי.

לדברי הארגון, עיתונאים המסקרים את ראש הממשלה קיבלו הודעה מפתיעה מדוברות משרד ראש הממשלה שלפיה לא תתאפשר הצטרפותם למטוס, בניגוד לנוהג המקובל בעבר, וללא הצגת נימוק, מקור סמכות או מדיניות מוסדרת.

הארגון מדגיש כי “כנף ציון” נרכש ותוכנן בין היתר לצורך הצטרפות עיתונאים לטיסות רשמיות, כפי שעולה מדו”ח ועדת גולדברג ומדו”חות מבקר המדינה, וכי הוקצה במטוס מתחם ייעודי לעיתונאים תוך השקעת משאבים ציבוריים משמעותיים. לפיכך, "הדרת העיתונאים מהטיסה מהווה החלטה בלתי סבירה, שרירותית ופוגעת פגיעה ממשית בחופש העיתונות וביכולת הציבור לקבל סיקור עצמאי של פעילות ראש הממשלה".

עוד מציין הארגון כי כיום אין מדיניות רשמית, שקופה ומוסדרת באשר להצטרפות עיתונאים לטיסות רשמיות, מצב המאפשר קבלת החלטות אד-הוק הפוגעות בעקרונות היסוד של הדמוקרטיה ובחופש העיתונות.

ארגון העיתונאים והעיתונאיות קורא ליועצת המשפטית במשרד רוה"מ להורות על ביטול ההחלטה ולפעול לקביעת מדיניות ברורה ומפורשת - לרבות באמצעות תקנות או פקודת קבע - שתסדיר את הצטרפות העיתונאים לטיסות רשמיות ב“כנף ציון”.

הארגון מדגיש כי אם לא יתקבל מענה מהיר וענייני, הוא שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו.