רן ישי, ראש אגף המחקר במרכז ירושלים למדיניות יישומית, מומחה ליחסים בינלאומיים, מספר בראיון לערוץ 7 על פעילות ההסתה האנטי-ישראלית אותה מובילות נציגויות דיפלומטיות של הרש"פ ברחבי העולם.

"מה שאנחנו שומעים מדוברים של הרש"פ או מדוברים פלשתינאים אחרים, אלה הדברים ששומעים בעולם מהנציגויות שלהם, והדברים מקבלים הרבה הד כי במיוחד עכשיו זה אופנתי לתת תהודה לגל האנטי ישראלי והאנטי יהודי הזה", אומר ישי.

במציאות שכזו, הוא אומר, "לא צריך הרבה כי שאנשים יקחו נשק". מבצעי הפיגועים ומעשי הטבח אינם זקוקים לדירבון מיוחד כדי לצאת ולפגע, אך האווירה שסביבם מעניקה לגיטימציה למעשים.

נציגי הרש"פ ברחבי העולם מתארים את היהודים ואת ישראל כמבצעי רצח עם וכרוצחי תינוקות ואימהות, מה שמעניק אווירה נוחה להכשרת פיגועי טרור רצחניים. בדבריו מציין רן ישי את התמיכה והגיבוי שמקבלים הארגונים הפלשתיניים מגופים אירופאיים המסייעים לקיומן של הגנות, עצרות וצעדות בהן מועלים מיצגים אנטישמיים ברוח גרמניה הנאצית. "הם עושים את זה מדי יום וזה מה שיוצר אווירה נוחה לטרור".

בהתיחס לאוסטרליה מוסיף ישי ואומר כי "האבטחה שם שערורייתית, אבל מעבר לכך, כל הגישה של ממשלת אוסטרליה בתקופת המלחמה היא גישה תומכת טרור. תמיכה במדינה פלשתינאית זו לגיטימציה לטרור. כל הגישה שלהם הייתה אנטי ישראלית לאורך כל תקופת המלחמה". לזאת הוא מוסיף ומבהיר כי אמנם אוסטרליה בלטה במדיניותה זו, אך מדינות אירופאיות לא היו טובות ממנה בהרבה. כך בריטניה, צרפת, ספרד, בלגיה והמדינות הסקנדינביות. במדינות הללו נוצרה אווירה המכשירה את הקרקע לאירועי טרור דומים.

"הנציגויות הפלשתיניות נותנות לכך לגיטימציה בחליפות", אומר ישי ומציין כי בעיניהם מדובר בקידום השלום, ומזכיר כי מדובר למעשה בנציגויות שאינן לגיטימיות מאחר ואינן מייצגות מדינה כלשהי.

"אף פעם לא היה קל. תמיד הזהירו יהודים. שירתתי בנציגויות ושגריריויות ותמיד אמרו לנו לא להתבלט ולהסתיר כיפות וסממנים יהודיים, אבל אי אפשר להשוות את מה שקורה עכשיו לעומת מה שקרה קודם לכן", הוא אומר ומעיר כי באופן אישי הוא מתקשה להבין יהודים שבוחרים להישאר במדינות שכאלה כאשר כאן מחכה להם מדינה שהיא ביתם.

ישי מעיר עוד כי גישה טובה וחיובית כלפי ישראל הייתה רק אחרי אסונות שהיכו בה, אך מיד כאשר ישראל בוחרת להגיב מתהפכים נגדה. הסימפטיה לישראל, הוא אומר, היא רק כאשר היהודים מתים.

מול מגמות שכאלה, קובע ישי, על ישראל לפעול אך ורק מתוך שיקולי האינטרסים שלה ושלה בלבד. "יש לנו מדינה עם אינטרסים, צרכים וחובות כלפי האזרחים ועם מחויבות כלפי יהודים בעולם, ואת זה צריך לעשות, ומה שהעולם אומר זה רק ביזנס".