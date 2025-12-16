מהלך חדש יוצא לדרך בשירות הלאומי: 30 בנות שירות לאומי ישובצו לראשונה בתפקידי מודיעין בשירות בתי הסוהר ובמשטרת ישראל, במסגרת פיילוט חדש שיביא לשילובן במערך הביטחוני של המדינה.

הפיילוט, אשר מהווה יוזמה פורצת דרך של סגנית יושב ראש הכנסת ויו"ר השדולה למען האישה החרדית והדתית, חברת הכנסת לימור סון הר-מלך, יאפשר לבנות הדתיות לשמש בתפקידי מודיעין ברמתם של יחידות עילית כמו 8200, תוך שמירה מלאה על זהותן התורנית. המהלך קיבל גיבוי מלא משר הביטחון הלאומי, ח"כ איתמר בן גביר, שמקדם בשנים האחרונות את שילוב החרדים והאוכלוסיות השונות בגופי הביטחון, ובין היתר גם את פתיחת הדלתות בפני בנות שירות לאומי בתפקידי מפתח.

הפיילוט כולל 15 תקנים בשירות בתי הסוהר, שיסייעו להקמת מחלקת מודיעין חדשה לגמרי, שתהפוך למרכז מידע חיוני עבור כל המערך. בנוסף, יוקצו 15 תקנים נוספים למשטרת ישראל, אשר ישובצו ליחידת "מצפן", יחידה מודיעינית מתקדמת שהוקמה בעקבות לקחי מבצע "שומר החומות".

הבנות שיבחרו לתכנית יעברו סינון מקצועי הדוק וישובצו בתפקידים רגישים בעלי השפעה ישירה על ביטחון ישראל. לצד השירות המשמעותי, תינתן להן מעטפת תורנית-רוחנית מלאה, הכוללת מדרשה פעמיים בשבוע וליווי רגשי וקהילתי.

השרה אורית סטרוק מציינת כי "המהלך הזה מדגיש את השליחות העמוקה של בנות השירות למען ביטחון ישראל, תוך שמירה על הערכים התורניים והזהות הדתית".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, סיכם: "הדלת שלנו פתוחה לכל מי שרוצה לתרום. זהו יום חשוב לביטחון ישראל ולשילוב אוכלוסיות חדשות בעשייה הלאומית. אנחנו פותחים את שערי גופי הביטחון בפני בנות השירות לאומי, לתפקידים שמשפיעים ישירות על ביטחון המדינה".