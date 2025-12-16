הלכה לעולמה הרבנית גאולה בן חמו, אשתו של הרב שלמה בן חמו, רב העיר קריית גת וראש הכוללים 'אור חברון' בקריית ארבע, בקריית גת ובאשקלון.

"אמא שלנו עטרת ראשנו נסתלקה לעולם שכולו טוב לאחר יסורים מזככים. הייתה בעלת חסד פורצת גבולות, בעלת נתינה אינסופית, רגישה ומעוררת השראה על כל הסובבים אותה. הקימה משפחה ענפה ומפוארת הכואבת כל כך את הסתלקותה", נכתב על ידי אחד מבני המשפחה.

הרבנית גאולה, אם לשמונה בנות, עמדה לימין בעלה הגדול למען יוכל לשקוד על תלמודו באין מפריע ולקיים את מלאכת הרבנות עשרות בשנים.

מסע הלוויתה יתקיים הערב (ג'), פרטי הלוויה יפורסמו בהמשך.

הרב רפי דיין, קרוב משפחתה, ספד לה בשיחה עם ערוץ 7 ותיאר את דמותה ופועלה לאורך השנים. הוא ציין כי הרבנית הייתה הבכורה להוריה, מהמתיישבים הראשונים בחברון עם הרב לוינגר, והייתה בין הבנות הראשונות שגדלו בקריית ארבע. היא נישאה לרבי שלמה לאחר שלמד בישיבת מרכז הרב, ובמקביל למדה אחיות ועבדה כאחות בבית חולים, בקהילה ובבית ספר.

הרב רפי דיין הוסיף כי לאחר שבעלה נבחר לתפקידיו הרבניים, היא התמסרה לעבודת הקודש שלו. הוא סיפר, "כשהקמנו ישיבה של צבי ישראל על השם הרב צבי יהודה בקריית גת, היינו 50-60 בחורים, מרביתם מהישיבה במרכז הרב שבאנו לקריית גת. היא עזבה את הכל והיא התמסרה אלינו".

לדבריו, הרבנית שימשה אם הבית של הבחורים, "היא הייתה אם הבית שלנו, היא דאגה לנו בערבי שבתות, בשבתות לאוכל, היא דאגה ליום-יום". הוא הוסיף, "היא הייתה כמו אם הבית, היא דאגה לנו לאוכל, כל מה שהיה צריך לחבר'ה דאגה".

הרב רפי דיין ציין כי לאורך כל הדרך עמדה לימין בעלה והקימה משפחה של שמונה בנות. לדבריו, "היא הקימה דור ישרים ומבורך", והוסיף כי בנותיה יראות שמיים ואנשי חסד. הוא סיכם, "היא הייתה אשת חסד גדולה מאוד. כמובן, היא הייתה ליוותה לאנשים לחופה, ליוותה אנשים לתוך תוכה".