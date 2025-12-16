חברת הכנסת טלי גוטליב מגיבה בראיון לערוץ 7 לאיומי בעלה של שקמה ברסלר לתבוע אותה בשל מה שהוא מגדיר כקונספירציה שקרית שהיא מפיצה נגדו, וקובעת כי מאחורי האיומים ניצבים גורמים אחרים המוטרדים מאוד מהחשיפות שלה סביב האירועים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר.

לדבריה מאחורי ההתראה לפני תביעה לא מסתתר באמת בן זוגה של ברסלר אלא גורם אחר. "כשאני מקבלת התראה כזו אני מגיבה ושואלת אותו, בוקר טוב אליהו, מה קרה עכשיו? הרי ברסלר תבעה אותי בשני מיליון שש מאות אלף בתחילת המלחמה, אז מה קרה עכשיו?".

גוטליב משוכנעת שעיתוי שליחת מכתב ההתראה אינו מקרי. "זה קורה כשאוסקר, חברו הטוב של בן זוגה של ברסלר, ראש המחוז הדרומי בשב"כ שהתפטר בסמוך לתופת בשל אחריותו ואשמתו לזוועת הזוועות הזו, זומן למבקר המדינה, אבל והודיע שהוא לא מתייצב בפני המבקר, וכשהמבקר אמר לו שאם הוא לא יתייצב הוא יכפה עליו להתייצב, הודיע לו אוסקר שהוא לא עוד עובד שב"כ ולכן הוא לא מתכוון להגיע, ואי אפשר לכפות את זה עליו. לכן נאמתי בכנסת והזכרתי לו שבחוק המבקר כל גוף מבוקר חייב להתייצב בפני המבקר גם שלוש שנים אחרי שהוא כבר לא עובד בגוף המבוקר".

"חשפתי באחד הפרסומים שלי שיש לו סיבה טובה לכך שהוא לא רוצה להופיע בפני מבקר המדינה. הסיבה היא שבליל השישה באוקטובר, בסביבות עשר בלילה, הוא שלח פקוד שלו למעבר ארז כדי לפגוש אחד ממפקדי החמאס כדי לשאול על הסימנים המעידים כמו הסימים, תזוזת הכוחות ועוד סימנים שהיו בידי שירות הביטחון הכללי, שעדיין בחר שלא להודיע לדרג המדיני כי הוא פחד שראש הממשלה יורה על העברת כוחות לדרום, מה שהיה מביא להצלת בני ובנות עמנו מהתופת שבאה עלינו".

"מיד לאחר הפרסום שלי על אוסקר יצאו גורמים בכירים ביטחוניים ואמרו שהקונספירציה של גוטליב מקוממת אותם", אומרת גוטליב ותוהה אם תיאוריות שכאלה יכולות היו לצוץ במוחה משל הייתה סופרת מתח. בהקשר זה היא מזכירה כי לא ראש השב"כ, לא בכירים אחרים ולא ראש הממשלה לא מצאו לנכון להכחיש את דבריה.

"אם נדמה למישהו שהם יטילו עליי אימה שיחשבו פעמיים", היא אומרת ומספרת על מכתב התגובה ששיגרה לבן זוגה של ברסלר ובו ציינה: "אני מבינה שדרכתי על הבהונות של אוסקר, של רונן בר וגם שלו ושל אחרים בצמרת השב"כ עם העובדות שאני מביאה להם, ולכן הם מגישים התראה לפני תביעה. שיגישו. עד עכשיו אף אחד לא יודע מה היה לפני השבעה באוקטובר. מעניין אותי מה היה שלושה ימים קודם התופת בצמרת מערכת הביטחון שאמורה להיות אמונה, מעניין אותי למה רונן בר דיבר עם ראש המודעין המצרי שהרדים אותו, ולמה רונן בר נסע למצרים בסמוך לתחילת התופת. מה הולך פה. אז הם חושבים שיאיימו עליי עם מכתב תביעה?

גוטליב מבהירה כי אין בכוונתה להסיר את חסינותה ואינה מתכוונת להיגרר לערכאות כפי שטענה מול תביעתה של שקמה ברסלר עצמה. "אם לא הייתה לי חסינות לא הייתי יכולה לחשוף דברים שנוגעים לשב"כ כחלק מחובתי כלפי האזרחים. חוק החסינות קובע שח"כ יהיה חסין מכל פעולה משפטית ומאחריות אזרחית לכל פעולה מעשה או הבעת דעה שאמר כחלק ממילוי תפקידו. חובתו של ח"כ לשמור על המקורות היא לנצח נצחים. לכן אני יכולה לספר את מה שאני שומעת מפי הגבורה כי יש לי חסינות מהותית. אני מחויבת לעם ולא לעצמי".

לראשי השב"כ בתקופה שקדמה לטבח, אומרת גוטליב: "אם הייתם מטומטמים אבל תמי לב, תספרו לנו ואל תסתירו. אם הייתם ברפיון שכלי והאמנתם לחמאס שהוא מורתע למרות הסימנים המעידים, ספרו לנו את זה. הסוד הגדול הוא שהייתם בריפיון שכלי, אני מסוגלת לקבל את זה, אבל מה אתם עושים? לא אתן שיפחידו אותי. שיתבעו אותי ואשמור על החסינות".

בהודעת התגובה שלה הזכירה גוטליב את משפט קסטנר שבו גרינוולד טען שקסטנר סייע לנאצים, קסטנר תבע אותו תביעת דיבה שבה הוכיח גרינוולד את כל דבריו. עם זאת אין בכוונתה להיגרר לערכאות ולכלות את כספה וזמנה בין בתי משפט ומשום כך בכוונתה להמשיך ולפעול בהתאם לחסינות המוענקת לה כחברת כנסת. "אם הייתי נכנעת להפחדות ואיומים לא הייתה נחשפת פרשת שדה תימן", היא אומרת ומוסיפה: "אביא לידיעת הציבור את כל מה שהוא צריך לדעת למען חוסנו וביטחונו, ובלבד שלא אפגע במדינת ישראל שהיא עומדת אצלי מעל כל ערך אחר".