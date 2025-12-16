שימי סגל: "אלי לא ענה, הדמעות זלגו מעצמן" צילום: ערוץ הכנסת

דובר חב"ד, שימי סגל, תיאר את הרגעים הקשים בהם הבין כי חברו, השליח הרב אלי שלנגר הי"ד נרצח בטבח בסידני.

"הרב אלי שלנגר הי"ד הוא חבר יקר. האבסורד הקשה היה שברגע שהאירוע החל, לא רק שניסיתי להתקשר, אלא שנתתי לאנשים את הטלפון שלו. כולם אמרו לי שהוא לא עונה. כשהבנתי מה שקרה הדמעות זלגו מעצמן", סיפר סגל בראיון לערוץ הכנסת

הוא הוסיף "לקח לנו זמן להבין באיזה אירוע מדובר. באותם רגעים שהתקיים האירוע בבונדיי ביץ' נערכו הדלקות נוספות ברחבי אוסטרליה בכלל ובסידני בפרט. כשהחל הפיגוע השלוחים קיבלו הוראה מיידית לעצור את האירועים. אלי הי"ד היה איש הקשר והאיש של הרבי והוא פשוט לא ניתן היה להשגה".

"אלי היה איש מלא שמחת חיים. מיד לאחר השבעה באוקטובר הגיעו קבוצה של שליחי חב"ד מכל העולם, פגשו חיילים ופצועים, ואלי היה אחד מהם", סיכם.