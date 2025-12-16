ראשי רשויות בשומרון פנו בימים האחרונים לשרי הביטחון, האוצר, הבטחון הפנים, התחבורה והמשפטים בדרישה לשינוי מדיניות הכניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A ולאכיפה שוויונית במעברים הביטחוניים.

הפניה באה על רקע עומסי תנועה חריגים במעבר אליהו ובצירים מרכזיים באזור, שלטענתם מהווים סכנה מיידית למתיישבים.

על המכתב חתומים יהונתן קוזניץ, ראש מועצת קרני שומרון המוביל את המאבק, יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, עוזאל ותיק ראש מועצת קדומים, ואליהו גפני ראש מועצת עמנואל. הפניה מגיעה בעקבות מפגש מקצועי שהתקיים לפני מספר שבועות בקרני שומרון עם מפקד האוגדה, גורמי צבא, משטרה וראשי רשויות, שבו הוצגו הנתונים והסכנות.

על פי המכתב, מאז אירועי 7 באוקטובר נרשמה עלייה משמעותית בכניסת אזרחים ערבים ישראלים לעיר קלקיליה לצורכי קניות ובילוי.

בעקבות סגירת מעברים אחרים, כל התנועה מתנקזת למעבר אליהו שאינו מסוגל להתמודד עם היקפי התנועה. העומסים גולשים לכביש 55 ופוגעים בעשרות אלפי תושבים ביישובים כגון קרני שומרון, קדומים, עמנואל וגב ההר.

ראשי הרשויות מתריעים כי מעבר לפגיעה באיכות החיים, מדובר בסיכון ביטחוני ובטיחותי ממשי, במיוחד לאור שני פיגועי ירי שהתרחשו באזור בשנה וחצי האחרונות. הם מציינים היעדר מענה מערכתי חרף פתרונות שהוצעו, ובהם פתיחה מחודשת של מעבר נוסף שפעל בעבר.

במכתב נדרשת מדיניות ברורה ועקבית: או אכיפה מלאה של החוק בנוגע לכניסה לשטחי A, או הסדרה תפעולית וביטחונית של המעברים. "המשך המצב הקיים פוגע בביטחון, בכלכלה, בתחבורה ובאמון הציבור", נכתב במכתב.

ראשי הרשויות קוראים לממשלה ולגורמי הביטחון לפעול בדחיפות ליישום פתרון כולל שיבטיח תנועה בטוחה, שוויונית וסדירה, ויחזיר את היציבות לצירי התנועה המרכזיים ביהודה ושומרון.