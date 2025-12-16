הרב לנדו לתלמידים: "רודפים אותנו"

ראש ישיבת סלבודקה ומנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא אמש (שני) דברי חיזוק לרגל חג החנוכה בפני מאות תלמידי ישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה, תוך התייחסות למאבק על לימוד התורה.

"בימי החנוכה יש מצוות הדלקת נרות, הלל וקריאת התורה, אבל יש מצוה שתמיד קיימת - ללמוד", אמר הגר"ד לנדו. "אין זמן פטור מלימוד, ובחנוכה עוד יותר, שהרי הם גזרו להשכיחם תורתך. תמיד להיות שקוע בלימוד, לא רק ללמוד אלא להיות מונח בלימוד, לשמוע מה שמלמדים אתכם, התמדה בזה כל הזמן, חוץ מיום אחד בשנה - תשעה באב שיבטל במהרה".

הוא הוסיף: "אין זמן שפטור מלימוד. שאר הדברים זה הבל הבלים. עכשיו רוצים להעביר מחוקי רצונך, אנשים כאן אצלנו רוצים לבטל מלימוד, רודפים אותנו - ואנחנו מקווים בעזרת ה' שהכל יהיה כחלום יעוף, כענן כלה. הכל יפרח ובמהרה רק נלמד ונעסוק בלימוד".

ראש הישיבה קרא לתלמידים: "להיות שקוע בלימוד ולשמוע מה שמלמדים אתכם ומדריכים אותכם הרבנים. תדעו שרק זה האושר היחידי, אין דבר אחר בעולם. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו לומדים תורה. יהי רצון שנלמד כסדר עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו".