ראש ישיבת "השלום" בירושלים, המקובל רבי דוד בצרי, אושפז בסוף השבוע בבית החולים הדסה עין כרם. בני משפחתו ותלמידיו קוראים לציבור להרבות בתפילות לרפואתו.

הרב בצרי, בן 85, המתגורר בשנים האחרונות בבני ברק ברחוב הרב לנדא, פונה במהלך השבת לירושלים כיוון שהתיק הרפואי שלו מרוכז שם.

הרב היה בעבר במצב רפואי קשה וחלה בו שיפור משמעותי. הרב נחשב לאחד מגדולי וזקני המקובלים בארץ.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיע היום (שלישי) לבקר את הרב בצרי בבית החולים, בליווי יו"ר ועדת הבריאות לשעבר ח"כ יוני משריקי.

דרעי מלווה מקרוב את הטיפול הרפואי מאז האשפוז ופעל להבאת בכירי הרופאים ומנהלי המחלקות למיטתו כדי להעניק לרב את הטיפול המיטבי. מדוברות ש"ס נמסר כי חל שיפור קל במצבו.

הציבור נקרא להרבות בתפילות לרפואתו של רבי דוד שלום בן ויקטוריה.