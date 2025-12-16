מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס שיגר מכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בו תקף את עמדתה בנושא הפסקת תמיכות כספיות במוסדות תורניים. תוכן המכתב פורסם הבוקר בעיתון 'המבשר'.

פוקס טען כי מדובר בפרשנות "רדיקלית ומופרכת" של פסק דין בג"ץ, שמטרתה לכפות "שלטון אימה", כלשונו, על הציבור החרדי.

לטענת מזכיר הממשלה, הייעוץ המשפטי נוקט "איפה ואיפה" ומחמיר בסוגיה זו באופן חריג ביחס לתיקים אחרים.

במכתב הוא מציג את מה שהוא מכנה "השיטה": לאחר כל פסק דין של בג"ץ מוציא הייעוץ המשפטי מכתב שמרחיב ומחמיר את משמעותו מעבר למה שנקבע בפסק הדין, וכך נוצר מצב שבו הייעוץ המשפטי מאמץ בפועל את עמדת העותרים במקום לייצג את מדיניות הממשלה.

ליבת המחלוקת נוגעת להחלטת הייעוץ המשפטי להפסיק תמיכות גם עבור תלמידים "בני חו"ל" הלומדים בישיבות, וכן תלמידים שקיבלו פטור כדין. פוקס טען כי אין "ראשית ראיה" לכך שתמיכה בתלמידי חו"ל מגיעה ליעדים אחרים, והזהיר מפני "מדרון חלקלק" שבו עצירת מימון תורחב גם למופעי תרבות, ספריות עירוניות ושירותי רווחה ובריאות.

מזכיר הממשלה תקף גם את דחיית עמדת גורמי המקצוע במשרד החינוך. לטענתו, משרד החינוך הציע הסדר שלפיו שיעור התמיכה בתלמידי חו"ל יעמוד על 95% במקום 100% כדי לצמצם חשש לזליגת כספים, אך היועצת המשפטית פסלה את ההצעה. פוקס כתב כי לא ברור על איזו תשתית מקצועית התבססה ההכרעה, וטען שלא נבחנו ההשלכות והנזקים הצפויים.

בסיום המכתב הציב פוקס השוואה לסוגיות אחרות וטען לחוסר עקביות. לדבריו, הוא לא מצא פרשנות מחמירה דומה מצד הייעוץ המשפטי בסוגיית ניגודי העניינים בלשכת היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפצ"רית.

הוא סיכם כי עמדת היועמ"שית "שגויה מעיקרה" ופוגעת במוסדות תורניים רבים ללא הצדקה משפטית מבוססת.