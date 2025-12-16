היחס של אזרחי אירופה למהגרים הופך לשלילי יותר.

סקר חדש של מכון מחקרי דעת הקהל YouGov מעלה כי מרבית אזרחי אירופה סבורים כי המהגרים שנמצאים במדינותיהם מתגוררים בה באופן לא חוקי, מעדיפים לסגור את הגבולות לכניסת מהגרים חדשים, ורוצים לשלוח חלק מהמהגרים שכבר נכנסו חזרה למדינותיהם.

הסקר בדק את דעותיהם של אזרחי בריטניה, גרמניה, פולין, דנמרק, איטליה, ספרד וצרפת בנושאי הגירה. בין 44 ל-60 אחוזים מהנשאלים במדינות השונות טענו כי "המהגרים מתגוררים במדינה שלנו באופן לא חוקי", כאשר הרוב הגדול ביותר נרשם בצרפת, ספרד ואיטליה, בעוד בפולין וגרמניה נרשם רוב קטן יותר בקרב אלו שסברו כי מרבית המהגרים אינם חוקיים.

בין 49 ל-60 אחוזים מאזרחי אירופה תמכו ב"הורדה משמעותית של מספר המהגרים החדשים שיורשו להיכנס", כאשר האחוזים הגבוהים ביותר נרשמו בגרמניה ודנמרק.

בין 46 ל-53 אחוזים ממשתתפי הסקר תמכו ברעיון של "הקפאה מוחלטת של כניסת מהגרים חדשים, בנוסף לשליחה של מהגרים רבים חזרה למדינותיהם", עם רוב גדול בגרמניה ופולין. רק אחוזים בודדים תמכו באפשרות של "העלאה משמעותית של במספר המהגרים החדשים שיורשו להיכנס למדינה". שאלה נוספת הייתה "אילו מהגרים צריכים להיות מגורשים ממדינתך?".

רוב מוחלט של 78 עד 91 אחוזים במדינות השונות טענו כי "יש לגרש מהגרים שבאו כדי לדרוש קצבאות או מהגרים שעברו על החוק". בין 73-85 אחוזים טענו כי "יש לגרש מבקשי מקלט לא סדירים", בעוד 66 עד 85 אחוזים במדינות השונות העדיפו לגרש "מהגרים ללא אשרת עבודה בתוקף, שעובדים בעבודות לא מקצועיות".