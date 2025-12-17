המטרות הסמויות שמאחורי הטבח באוסטרליה

את הטבח באוסטרליה רואה ד"ר רון שלייפר, מומחה ללוחמה פסיכולוגית, ככזה שנועד גם להטיל מורא על קהילות יהודיות בחו"ל ומתוך כך לצמצם את תמיכתן בישראל, זאת מעבר לרצח עצמו.

"מאז מלחמת וייטנם למדנו את דרכם של ארגונים קטנים ותנועות להביס מעצמות גדולות או מדינות הרבה יותר חזקות מהם", אומר ד"ר שלייפר ומפרט: "זה מתחיל בלוחמה פסיכולוגית, כלומר מעשים לא אלימים, עובר לטרור, כלומר פגיעה מקרית באזרחים ובהמשך למלחמת גרילה, כלומר פגיעה בנציגי השלטון, ובהמשך מלחמה פרונטאלית עד לניצחון".

שלייפר מזכיר כי "וייטנם הייתה מדינה כפרית קטנה שהצליחה להביס את המעצמה החזקה בעולם", ואת העיקרון לפיו בטרור הורגים אחד ומפחידים אלף "כי אף אחד לא יודע איפה ומתי הרצח הבא יהיה, וכך ההתמרמרות והמהומה הציבורית יביאו להחלפת השלטון".

בהתייחס לימינו אלה, מסביר ד"ר שלייפר: "מה שאנחנו רואים עכשיו הוא שעברנו את שלב המלחמה הפסיכולוגית בקמפיין שהתחיל הרבה לפני השבעה באוקטובר, ומטרתו הייתה ישראל והעולם היהודי. זה קמפיין אנטישמיות של הקואליציה האדומה-ירוקה, שאלו גורמים שעומדים לכאורה זה מול זה מבחינת האינטרסים שלהם, אבל יש להם משהו משותף ולכן הם עובדים יחד, כלומר סונים ושיעים שמטרתם להביס את ישראל, את האידיאולוגיה היהודית ואת המערב התומך בישראל. יחד איתם רוסיה וסין שיש להם אינטרסים אחרים, סין אתאיסטית ורוסיה נוצרית פרובוסלבית המתעבת את האתאיזם, אבל כולם עובדים יחד. מאחר והמערב תומך בישראל’אפשר לתקוף את המערב דרך ישראל. לכן הם אימצו את אש"ף ואת האנטישמיות".

התהליך המתרחש בימינו אלה מתקדם במתווה אותו מתאר ד"ר שלייפר: "עולים בסולם אל הטרור שפוגע ביהודים, וכאן יש עקרונות חשובים בלוחמה מהפכנית המבקשת לזעזע את האויב שניצב מולך. עיקרון אחד הוא נעיצת טריז, הפרד ומשול. מפרקים את האויב לגורמים ומשסים את החלקים זה בזה ובכך מחלישים אותו. העיקרון השני הוא הפיכה מנכס לנטל, שכנוע של קהל היעד שהמשך התמיכה ברעיון או באנשים לא יביא לו תועלת אלא נזק".

ביחס לישראל מתרגם שלייפר את הדברים ואומר: "אם רוצים להביס את ישראל שהיא מדינה קטנה, שמונה מיליון יהודים מול מאתיים מיליון מוסלמים, מה שצריך לעשות הוא לאתר את מקורות העוצמה של ישראל ולפעול מולם. אחד ממקורות העוצמה הללו הוא הפזורה היהודית שנמצאת כמעט בכל מקום ויש לה יכולות כלכליות ויכולות של התקשרות לגורמים שיכולים לעזור. לכן צריך לפצל בין ישראל לקהילה היהודית העולמית. לאחר שזה יושג יהיה צורך לפצל בין הקהילה היהודית לבין הארצות שבהן הן נמצאות, וכך מנתקים את ישראל ממקורות התמיכה הבינלאומיים שלה".

"כשפוגעים פיזית ביהודים בקהילות, גם היהודי הציוני ביותר לא יכול להימנע ממחשבת הכפירה שזה קורה לו בגלל התמיכה בישראל. אצל חלק התמיכה בישראל דווקא תתגבר, אבל אצל חלק אחר זה יוביל למסקנה ששונאים אותנו בגלל ישראל הכיבוש והפלשתינים ולכן נכון להפסיק את התמיכה בישראל. הדוגמא הטובה ביותר היא צעירי היהודים בניו יורק שתומכים בממדאני, כי כעת הוא הגורם שלתפיסתם יכול להפסיק את העוינות שהם חווים סביבם, פסיכולוגית ופיזית".

בעקבות דבריו אלה שאלנו את ד"ר שלייפר אם הבהרת הדברים באופן סדור לקהילות היהודיות המהוות קהל יעד לתהליך הטרוריסטי הזה, תביא לשינוי. הוא משוכנע שכן וקובע כי אכן ניתן לפעול ונכון לפעול גם דרך הבהרת הדברים ליהודי התפוצות, מה שיגרום להפחתת השפעתו של הקמפיין הטרוריסטי עליהם. "ברגע שאתה יודע מה המסגרת שבה אתה נתון הרבה יותר קל להתמודד איתה. כשלא יודעים מה יקרה, מתי ולמה דווקא אתה, זה מטלטל. ברגע שמבינים את כל הגורמים שמסביב החסינות עולה".