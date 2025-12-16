צעיר בן 18 מאשקלון עוכב לחקירה לאחר שירה מרובה אוויר לעבר חצר גן ילדים בעיר, בזמן שילדים שיחקו במקום.

האירוע התרחש אתמול (שני) בשעות הצהריים, ואיש מהנוכחים לא נפגע.

החקירה נפתחה בעקבות סרטון שפורסם מוקדם יותר ברשתות החברתיות, ובו תועד הירי לעבר חצר הגן. עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת אשקלון הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

מהחקירה הראשונית עולה כי מדובר במעשה קונדס. בהמשך, לאחר פעילות מאומצת של שוטרי מרחב לכיש ותחנת אשקלון, ובסיוע מערך המצלמות העירוני, אותר החשוד ועוכב לחקירה בתחנת המשטרה בעיר.

במהלך הפעילות נתפס רובה האוויר ששימש, על פי החשד, לביצוע הירי. החקירה נמשכת לבחינת כלל נסיבות האירוע והיבטיו.