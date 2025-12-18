חג החנוכה מהווה בשנים האחרונות אתגר כלכלי משמעותי להורים המחפשים תעסוקה לילדיהם.

הוצאות על מופעים, אוכל, אירוח ודמי חנוכה מצטרפות ליוקר מחיה גבוה במיוחד ולעלייה צפויה במחירים - וגורמות למשפחות להיקלע לקושי כלכלי.

בריאיון לאולפן ערוץ 7, שרון לוין, מנהלת ההסברה בארגון "פעמונים", שמלווה אלפי משפחות בהתנהלות כלכלית, מפרטת את האתגרים - וגם את הדרכים להתמודדות נבונה עם הוצאות החג.

כמו כן, במהלך הריאיון מספרת לוין על הקמפיין שאליו יצאו בארגון בימים אלו כדי לסייע ולתת דחיפה חד פעמית למשפחות שהארגון מלווה בימים אלו במטרה לסייע להן לצאת מהמשבר הכלכלי.

"יש המון הוצאות סביב חנוכה", מסבירה לוין בפתח הריאיון. "אם אלו ההופעות, הילדים שבבית, מארחים, מתארחים, קונים את כל המאכלים לחג, ואלה הוצאות גדולות מאוד. במיוחד אם הולכים לכל ההופעות, המחזות זמר וכל הפעילויות שיש לילדים. גם אם מדובר בהופעה חינם בקניון, עדיין בסוף אנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף סביב האוכל ודברים מפתים שיש בקניון. צריך לנהל את זה נכון, בצורה מושכלת וצריך להחליט מראש כמה כסף יש לנו, כמה אנחנו יכולים להוציא, ולפי זה לקבל את ההחלטות".

לאחר הצגת האתגרים, מפרטת לוין את העצות של מומחי ארגון 'פעמונים' לחג החנוכה. "דבר ראשון לקבל את ההחלטות ביחד, לראות כמה כסף יש לנו עבור חנוכה. אם הולכים להופעה ואנחנו יודעים שיש פיתויים של מזכרות ואוכל, אז אפשר להיערך לזה מראש. להביא את האוכל מהבית או להגיד לילדים שהם יכולים לקנות רק משהו אחד. תיאום ציפיות מראש מפחית הרבה מאוד חיכוכים ובעיות לאחר מכן".

"לצד זה יש הרבה משפחות שמחלקות דמי חנוכה, וזאת הזדמנות מצוינת ללמד את הילדים על חינוך פיננסי. לתת להם את דמי הכיס, את התקציב, ועם זה הם יכולים לרכוש מה שהם רוצים. זה תקציב שלהם שהם יכולים לנהל אותו וזה נותן להם הרבה כלים לחיים. דמי החנוכה הם הזדמנות מצוינת לדבר על הדברים האלה", מציינת לוין.

בימים אלו מנהל ארגון 'פעמונים' קמפיין גיוס עבור המשפחות שהם מלווים כדי לתת להן תמיכה. "אנחנו עושים את זה מספר פעמים בשנה", היא מסבירה. לדבריה, "משפחה תקבל פעם אחת לאורך תקופת הליווי את המתנה הזאת. הדחיפה הזאת נותנת להם הזדמנות לסגור חוב, להקטין את המינוס וזה מאפשר להם לחגוג את החג יותר ברוגע, בנחת ובכיף. זה משהו חד פעמי שאפשר לייעד אותו עבור משהו מסוים וגם פה אנחנו בשיח עם המשפחות".

בנוסף להוצאות החג, מתריעה לוין מפני גל התייקרויות נוסף שצפוי כבר בתחילת ינואר - מהלך שיפגע קשות במשפחות המתמודדות ממילא עם קושי כלכלי. "אנחנו כבר רואים שהולכות להיות גזרות כלכליות בחודש הבא. מחירי הארנונה, החשמל והמים שוב יעלו וזה פוגע בכיס של כולנו. גם קצבאות הילדים שמוקפאות, מדרגות המס ועלייה מסוימת בביטוח הלאומי - כל הדבר הזה ממש פוגע בכיס שלנו. מצד שני השכר נשאר זהה ואנחנו מדברים על השחיקה של הכסף שלנו שקונה פחות. קשה מאוד למשפחות להתנהל עם הדבר הזה".

לסיום היא מדגישה כי ארגון פעמונים לא מסתפק בסיוע חד פעמי, אלא מלווה את המשפחות לאורך זמן ומסייע להן להקים תקציב משפחתי בר-קיימא.

"אנחנו ממש מלווים את המשפחות. מדריכים אותם כיצד לבנות את התקציב המשפחתי וכיצד לעמוד בכל ההוצאות האלה מבלי לקחת עוד הלוואות ובלי להיכנס למינוס או להעמיק את המינוס. לפעמים אנחנו מדברים עם המשפחות על הגדלת ההכנסה שזה אומר לעשות עוד משמרת או לחפש עוד עבודה זמנית כדי לסגור הלוואה, והרבה משפחות הולכות גם לכיוונים כאלה", מסבירה לוין.

