מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, פנה היום (שלישי) למנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני, בבקשה להקדים את פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז לתאריך י' באלול, ה-23 באוגוסט 2026.

לדבריו, מטרת המהלך היא להאריך את פרק הזמן המוקדש להכנה חינוכית לקראת חגי תשרי, "שהם מעמודי התווך של הזהות היהודית", כלשונו.

המכתב למשרד החינוך

במכתבו ציין גלט כי "ההיצמדות ל-1 בספטמבר כמועד קבוע של פתיחת שנת הלימודים מייצרת פער באופן קבוע בין הלוח היהודי ללועזי, כזה שאינו מאפשר הכנה חינוכית מספקת למועדי ישראל. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה הם אבני דרך בעולם היהודי והישראלי, אולם בשל הימים המועטים שבין החזרה ללימודים לחגי תשרי, אין לתלמידי ישראל הכנה ראויה אליהם".

עוד הוסיף, "אנו מבקשים שלא לראות עוד את ה-1 בספטמבר כתאריך 'מקודש', אלא להוביל החלטה כי בתי ספר שיחפצו בכך יוכלו להקדים את פתיחת שנת הלימודים כדי שיוכלו ללמד ולהעשיר את התלמידים בערכי היהדות טרם חגי ישראל".

במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא כבר החלו להיערך לשינוי, תוך קיום מגעים עם ארגוני המורים והשלטון המקומי. במסגרת החזון לטווח הרחוק, נשקלת האפשרות לקבוע את א' באלול כמועד פתיחה קבוע. ימי החופשה שיקוזזו יינתנו לצוותי ההוראה במהלך השנה.

"מדובר במהלך היסטורי שמטרתו לחבר אותנו יותר לזהות היהודית שלנו", סיכם גלט, "השאיפה היא להיות יותר אנשי אלול ופחות אנשי ספטמבר".