במהלך חג החנוכה התגייסו עשרות בני ישיבות לשירות צבאי במסלולים עורפיים בצה"ל. מדובר בבני ישיבות שבחרו במסלולי שירות שאינם קרביים, אך בעלי חשיבות מבצעית ולוגיסטית גבוהה.

הגיוס התקיים בבקו"ם בליווי בני משפחה, חברים ורבנים. החיילים המיועדים שובצו ליחידות מגוונות, ולא כחלק ממסגרת אורגנית של בני ישיבות, מה שמציב אתגר משמעותי בשמירה על שגרת תורה וקשר עם בית המדרש.

לצד הגיוס, פעל ארגון צל"ש בשטח, במטרה להעניק ליווי רוחני ותורני לבני הישיבות. הארגון הציב עמדות מיוחדות בכניסה לבקו"ם, וחילק מאות ספרוני לימוד וחיזוק במהדורות כיס מבוארות לכל חייל המעוניין להמשיך בלימוד תורה במהלך שירותו.

בנוסף נערכו סיומי מסכתות בהשתתפות המתגייסים והוריהם. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבנה נמנה עם המתגייסים, ביקרה בעמדת צל"ש והביעה הערכה לפעילות הארגון.

יו"ר הארגון, הרב פרץ איינהורן, התייחס למהלך ואמר, "במשך עשרות שנים היה ברור שהגיוס לצה"ל כרוך בניסיונות קשים ותחושות של 'שחיקה' וירידה רוחנית, בפרט במסלולים העורפיים שבהם החיילים מפוזרים ביחידות מגוונות ולא משרתים כמחלקה אחת אורגנית רק של בני ישיבות".

הרב איינהורן הוסיף, "אנחנו זוכים לראות עכשיו משהו חדש ונפלא, שארגון צל"ש מוסר את הנפש עליו כבר 13 שנה - שהשירות הצבאי יכול להיות אפילו מקפצה רוחנית למי ששומר על קשר עם הרבנים שלו, עם בית המדרש ועם הרכזים של צל"ש שעובדים יד ביד עם הרבנות הצבאית הראשית".

לדבריו, "החיילים משלבים בצורה נפלאה בין השירות הצבאי לבין הקשר לתורה ולעבודת ה'. זה ממש המכבים של דורנו".