מאחורי החיסול של ראאד סעד, מהדמויות הבכירות ביותר בזרוע הצבאית של חמאס, עומדת המחלקה המיוחדת באגף המודיעין של פיקוד הדרום.

ערוץ i24NEWS ראיין את אנשי היחידה, האחראית לאיסוף מידע מדויק ולזיהוי מטרות איכות בעומק האויב ואשר עקבה במשך חודשים אחר סעד - עד שהגיעה ההזדמנות המבצעית הנכונה.

סעד נחשב למתכנן מרכזי של מתקפת ה-7 באוקטובר ולאחד מהאחרונים שנותרו בצמרת הצבאית של חמאס. במהלך החודשים שלאחר הטבח הוא עבר בין אתרים רגישים ועמוסים - כולל מסגדים ובתי חולים - בניסיון לחמוק מהאיתור. אנשיו הקיפו אותו בשמירה הדוקה, והוא שמר על חיים בצללים.

על אף הקושי, בצוות המודיעין הצליחו לבנות לאורך הזמן תמונת מצב מודיעינית מדויקת. תוך שימוש באיסוף רב-ממדי, בסבלנות רבה ובניתוח דפוסי תנועה, הוגדרה המטרה - ובהזדמנות שנקרתה, בוצע הסיכול.

באגף המודיעין רואים בפעולה הצלחה אסטרטגית, לא רק בשל הדמות שחוסלה, אלא גם בשל ההשפעה ארוכת הטווח האפשרית על יכולת ההתאוששות של חמאס בעזה.

החיסול, שהוגדר "סגירת מעגל", התאפשר לאחר שילוב של תכנון קפדני, איסוף ממושך, ואיתור רגע מדויק לפעולה. אנשי המודיעין שפעלו בצנעה במשך תקופה ארוכה, הם שהובילו את הפעולה שהסירה את אחת הדמויות המרכזיות מאיום מיידי על ביטחון מדינת ישראל.