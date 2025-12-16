הזמר אברהם גבריאלי פרסם הערב (שלישי) את שירו החדש "לב אבות על בנים", אשר נכתב והולחן בהשראת חוויה אישית בשירות מילואים בשבת הגדול תשפ"ה, בבסיס בגעתון.

לדבריו, החלק המרכזי של השיר הושלם במהלך שמירה לילית בשעה 4:00 לפנות בוקר, לאחר שנזכר בלחן שהחל להלחין עוד במוצאי ראש השנה.

מקור ההשראה לשיר היה דווקא רגע של עייפות בבית הכנסת, במהלכו נרדם גבריאלי והתעורר למשמע הפסוק האחרון בהפטרת שבת הגדול: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא". הלחן החל להתגבש כבר אז, אך הושלם רק במהלך השמירה, כאשר גבריאלי שר לעצמו את המנגינה שוב ושוב, עד שחש שהשיר שלם ומוכן לפרסום.

השיר מבוסס על פסוקים מספר מלאכי, פרק ג', והוא הולחן על ידי גבריאלי עצמו. העיבוד, ההפקה המוזיקלית, הנגינה בפסנתר, בגיטרות, הסימפולים והמיקס - כולם בוצעו על ידי ערן קליין. בתופים השתתף ישי גבריאלי, ואילו תקיעת השופר והעיצוב הקולי הם פרי יצירתו של גבריאלי עצמו.