משרד התרבות והספורט הפיץ לאחרונה טיוטה הכוללת שינויים אפשריים במבחני התמיכה עבור מכוני מחקר תורניים.

בין המכונים הזוכים לתמיכה כיום: "הלכה ברורה", "הר ברכה", "אור עציון", "אנציקלופדיה תלמודית", "מכון כתר", "שלמה אומן", "גילוי עתניאל", "דרכי הוראה", "עטרת ירושלים", "התורה והארץ" ו"משפטי ארץ".

הטיוטה עוררה חשש בקרב מנהלי מכונים ותיקים, שטענו כי מדובר במהלך שעלול להרחיב את מעגל הזכאים לתקציב ולפגוע במכוני המחקר הקיימים.

בין היתר צוין כי הכנסת סעיף המכיר גם ב"הכשרת חוקר" כפעילות תקפה לצורך התמיכה, עלולה לאפשר השתתפות של ישיבות וכוללים במסלול התקציב.

בעקבות פניית ערוץ 7 והביקורת, נמסר מלשכתו של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כי המבחן לא ישונה.

"משרד התרבות והספורט החליט שלא לשנות את המבחן הקיים בשנים הבאות והוא ממשיך באופן זהה כפי שפורסם בשנים קודמות", נמסר.