קרן הינד רג'ב, ארגון פרו-פלסטיני הפועל נגד חיילי צה"ל בזירה המשפטית הבינלאומית, הגישה קובלנה פלילית לתביעה הכללית באיטליה נגד חייל ישראלי שלחם במסגרת מבצע "חרבות ברזל".

הארגון טוען כי החייל שירת בחטיבת גבעתי, והיה שותף לפעולות צבאיות שמהוות לכאורה פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם.

לפי הקובלנה, הלוחם הישראלי היה מעורב בהריסת רכוש אזרחי ללא צורך צבאי, תקיפת מבנים אזרחיים, תפיסת בתי ספר ששימשו מקלטים, מעצרים לא חוקיים של תושבים פלסטינים והשפלתם.

הארגון פונה לרשויות באיטליה בבקשה לעצור את החייל לאלתר, להחרים את דרכונו, למנוע ממנו לצאת את גבולות המדינה ולשמר את כלל הראיות - עד להשלמת ההליכים המשפטיים בעניינו.

קרן הינד רג'ב נוסדה על ידי דיאב אבו ג'אג'ה וכרים חסון, פעילים פוליטיים ממוצא בלגי-לבנוני. שמה של הקרן ניתן לה לזכר הינד רג'ב, ילדה פלסטינית בת 6 שנהרגה מירי כוחות צה"ל בעזה.

בנוסף לפעילות המשפטית נגד חיילים, עוסקים בארגון ובגופים פרו-פלסטיניים נוספים באיסוף מידע על התבטאויות פומביות של פוליטיקאים, אנשי ציבור ועיתונאים ישראלים, שלדבריהם תומכים במעשים המהווים לכאורה פשעי מלחמה - ומעבירים את המידע לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.