פרופסור נונו לוריירו, חוקר בכיר ומדען גרעין יהודי באוניברסיטת MIT בבוסטון, נורה למוות בביתו שבעיר ברוקליין, מסצ'וסטס.

האירוע התרחש אמש (שני), ובעקבות דיווח על יריות, הוזעקו כוחות הצלה לביתו של לוריירו. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש - אך שם נקבע מותו.

לוריירו, בן 47, שימש כפרופסור בפקולטה להנדסה גרעינית ולפיזיקה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), ועמד בראש המרכז לחקר פלזמה והיתוך גרעיני, מהמרכזים המובילים בעולם בתחומם.

המשטרה המקומית ומשרד התובע המחוזי של מחוז נורפולק חוקרים את האירוע כחשד לרצח. נכון לעכשיו לא נעצרו חשודים.

לוריירו, יליד פורטוגל, נחשב לאחד החוקרים הבולטים בתחום הפיזיקה של פלזמה והיתוך גרעיני. את דרכו האקדמית החל בליסבון, ומשם המשיך למחקרים ופוסט-דוקטורטים בארה"ב ובבריטניה. בשנת 2016 הצטרף לצוות ההוראה והמחקר של MIT.

באוניברסיטת MIT פרסמו הודעת אבל בה נאמר כי הקמפוס "המום ממותו של עמית אהוב, חוקר מצטיין ואדם יקר לקהילת המדע הבינלאומית".