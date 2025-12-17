מאות בני אדם ליוו הלילה (רביעי) למנוחות את הרב אלי שלנגר, אחד מ-15 הנרצחים בפיגוע שאירע ביום ראשון בחוף בונדי בסידני, אוסטרליה.

בהלווייה ספד חמיו, הרב יהורם אולמן, ואמר בדמעות: "הפכת להיות הכול בשבילי, הידיים שלי, הרגליים שלי. המסירות שלך אליי לא ידעה גבול, יכולתי לסמוך עליך בכל דבר. היית בני, חברי, ידידי... לעבור יום אחד בלעדיך נראה בלתי אפשרי".

הרב יהורם אולמן סופד לרב שלנגר Mark Baker/Pool via REUTERS

הרב אולמן קרא ליהודי סידני שלא לפחד להגיע לחוף בונדי בעקבות הפיגוע, והודיע כי רבני האזור יגיעו ביום ראשון הקרוב להדלקת נר שמיני של חנוכה במקום שבו אירע האסון. לדבריו, "החיות שביצעו את הפיגוע קיוו שנרד למחתרת ונפחד, אבל אנחנו רק נהיה גדולים יותר וחזקים יותר".

קהל רב מילא את בית הכנסת והרחבה החיצונית, ועשרות אנשים שעמדו בחוץ צפו בשידור החי של ההלוויה בטלפונים הניידים. בתפילה שנערכה במקום קראו קרובי משפחה תפילות בעברית ובאנגלית.

בין המשתתפים בהלוויה היו: ראש ממשלת מחוז ניו סאות' וויילס כריס מינס, יו"ר האופוזיציה האוסטרלית סוזן לי, וחברת הפרלמנט המקומית אלגרה ספנדר. ראש הממשלה האוסטרלי, אנתוני אלבניזי, לא השתתף בהלוויה, אך מסר כי יגיע להלוויות הנרצחים אם יוזמן.