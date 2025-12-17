מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הודיע לבג"ץ כי ניתן להשיב לשירות מילואים את 15 קציני חיל האוויר שהושעו לאחר שחתמו על עצומה הקוראת לסיום המלחמה לשם השבת החטופים. בעקבות הודעה זו, משכו העותרים את עתירתם. כך דווח בעיתון ידיעות אחרונות.

הקצינים, בהם לוחמי צוות אוויר בדרגת רב-סרן ועד תת-אלוף, הודחו באוגוסט מהשירות בעקבות חתימתם באפריל על מכתב בשם "לוחמי צוות אוויר", שקרא ל"השבת החטופים הביתה ללא דיחוי, גם במחיר הפסקת הלחימה באופן מיידי". בין החותמים היה גם קצין בדרגת תת-אלוף המשרת בבית הספר לטיסה.

במענה לבג"ץ נמסר מטעם חיל האוויר כי ההחלטה שלא לזמן את הקצינים באותה עת התקבלה "כדי לשמור על הלכידות", מאחר ש"ערבבו בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי", והוסבר כי השימוש בזהותם הצבאית במסגרת הקריאה להפסקת הלחימה יצר פגיעה אפשרית בלכידות היחידות ובאמון הציבור בצה"ל.