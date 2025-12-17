קראתי פעמיים את טורו של הרב שנוולד והייתי חייב להגיב. הרב מצדד בחוק המוצע של ביסמוט, בעוד אני ועוד מילואימניקים דתיים, ציונים וימנים חושבים שהוא חוק רע שרק ינציח את המצוקה שלנו. ברצוני בטור זה להתייחס לטענות.

החוק עצמו מדבר על גיוס חרדים אבל ההגדרה מיהו חרדי הורחבה. לפי החוק חרדי הוא מי שלמד שנתיים במוסדר חרדי מגיל 14 עד 18. הוא יכול להיות חוזר בשאלה חילוני לגמרי שבשעת הגיוס מסווג במערכת כחרדי אפילו בלי ידיעתו. למעשה, יותר מחצי מהמגויסים הנקראים חרדים לפי החוק, מעידים על עצמם בסקרים שהם חילונים גמורים שאינם מתגייסים ליחידות חרדיות יעודיות. החוק רק ינציח זאת. לכן, מדובר בחצי גיוס חרדים לכל הפחות.

בנוסף, כדי לגייס לומדי תורה צריך לדעת מי לומד. ביסמוט הסיר את הפיקוח בהזדהות שאדלשטיין התעקש עליו, והאפשרות לדעת מי לומד וכמה לומדים, היא רק לפי הצהרה של מנכ"ל הישיבה, שאנחנו יודעים כמה היא שווה, וביקורות מידי פעם. העונש על דיווח שקר - מזערי. למעשה, בישיבות הזכאיות נכללים ישיבות נושרים, שחלק לא מבוטל מהם אינם לומדים תורה ואף בלי כיפה לעיתים, ולמרבה האבסורד, אפילו מעט ישיבות תיכוניות ציוניות כלולות בו. כך שמצב שבו תלמיד ישיבה ציונית ייספר ביעדים, ויוכל לשחרר תקציבים לכל השאר, הוא לא נדיר.

אני רוצה להתרכז גם ברוח של החוק. הרב דיבר על העלייה שתהיה בהיקפי הגיוס באופן טבעי כ"תהליך". זהו טיעון ישן שאנו שומעים אותו כבר שנים. הנתונים לא תואמים את הטענה. אחוזי גיוס החרדים לשירות צבאי לפי הלמ"ס בשנים 2009 עד 2022 בקפיצות של שנתיים הן - 10%, 16%, 23%, 14%, 11%, 9%, ו-10% בהתאמה. וכל זה בהגדרה המוטית של חרדי שציינו קודם. אני לא רואה עלייה טבעית.

לגבי הסנקציות. סנקציות והטבות הן מכשיר יעיל מאוד להניע אוכלוסייה לכיוון מסוים. דוגמא פשוטה, משיכה מוקדמת מפנסיה משמעה קנס כמס גבוה, הפקדה לפנסיה מזכה בהטבת מס. והדוגמאות רבות. אפשר לראות זאת גם בחברה החרדית עצמה. קושי כלכלי עקב קיצוץ קצבאות, יוקר מחייה, ועוד, גרם לכך שהאישה החרדית כיום היא לא עקרת בית, אלא המפרנסת. שינוי שעד לאותה תקופה היה לא הגיוני ואנטי הגישה החרדית. כלכלה מניעה התנהגות בכל המגזרים. בניגוד לדבריו של הרב, אי אפשר לאורך זמן "לטלטל" את גדולי הדור הקשישים לחו"ל לגייס תרומות. וכמו שכתב עמית סגל, אין לחרדים מודל כלכלי שאינו נשען על מדינת ישראל.

לגבי סוגיית כח האדם. הרב טען שאין קשר בין סוגיית כח האדם לסוגיית גיוס חרדים. בתור לוחם מילואים שאחראי גם על כח האדם הפלוגה שלו, אני יודע שזה לא נכון בכלל. אכן היה מחסור בגלל קיצוץ מילואים בשנים האחרונות, אך אנו כבר אחרי עיצומו של תהליך חזרה של חיילים לשירות ע"י צה"ל, והוא קרוב למצות את עצמו. בנוסף, שארו בנפשכם שיהיה כח של לוחמים חרדים שרק יעשה אבטחת יישובים, יגן על גבולות שקטים יותר, או אפילו רק יעשה אבטחת בסיסים. כמה לוחמים זה יוכל ישחרר.

טענה לסיום. אנו נטענים ע"י גורמים חרדים שהצבא לא מותאם, וכראיה אפילו בחטיבת חשמונאים יש הרבה חרד"לים שאינם חרדים. בתור אחד שהיה במוצב עם חשמונאים לתקופה, אני יכול להגיד שזה די נכון, בעיקר בגלל אחוזי גיוס נמוכים. בזה שהרב כותב שהוא מעודד את תלמידיו לעבור לחשמונאים הוא מכשיל בפועל את הגיוס החרדי לחטיבה ונותן דלק לאומרים שזאת לא חטיבה חרדית, ובצדק!

יש עוד הרבה מענה לטענות השונות ועוד דברים שלא נגעתי פה. אבל חייבים להגיד, אין כאן בשורה גדולה. החרדים "יקריבו" כמה משלהם לגיוס, ובוודאי לא "יכשירו" את הגיוס לצה"ל. מי שחושב שגיוס חרדים הוא תהליך, לא יכול להאמין שכל הגישה החרדית השלילית לצבא תשתנה ברגע בקריאה שניה ושלישית.

ולעומקם של דברים. אני, בעוונותיי, גדלתי על שלל כתביו אורי אורבך ז"ל. יש לי משפחה גדולה בקיבוץ הדתי. כיום, כפי שאמר לי רב אחד - הקיבוץ הדתי הוא שמאל. אורי אורבך לבטח היה נחשב "אידיוט שימושי". יש לחץ גדול על הערכים "הישנים" של הציונות הדתית וזה מורגש בשטח כבר שנים. קיים ציבור דתי לאומי גדול, שצריך לצאת אל רבניו ומנהיגיו, ולהגיד להם בשפה מכבדת אך בקריאה אמיתית - עד כאן!

צריך להזכיר לרבנים החושבים ש"הברית עם החרדים חשובה יותר מעניין הגיוס", כפי שהתבטא אחד מהם, שזה לא יוכל להיות על חשבון הברית עם המגזר שלהם.

הכותב הוא ממובילי פורום המילואימניקים הדתי לאומי