כנס אור למקדש מבית מכון המקדש, מתקיים הערב (רביעי), בבנייני האומה, ומכנס את מיטב הרבנים והמרצים, לדבר ולעסוק בנקודת החיבור שבין חג החנוכה לבית המקדש לאור המלחמה האחרונה, ברעיונות הגדולים, ובדרך בה ניתן ליישם זאת בחיינו כיום.

כחלק מההתעוררות הרחבה בציבור בשנים האחרונות לנושאי המקדש, אנשים רבים מחפשים את הקשר והחיבור לבית המקדש. במענה לצימאון הציבורי לעיסוק בענייני בית המקדש, מכון המקדש יזם את כנס אור למקדש, על אורו של בית המקדש, והשייכות שלנו לאור הגדול הזה.

בכנס משתתף גם הרב ישראל אריאל שליט"א מייסד וראש מכון המקדש, וגדול הפוסקים בהלכות המקדש הלכה למעשה. הרב אריאל עתיד לפתוח את הכנס בדברי ברכה לכבוד המעמד החשוב הזה, ולכבוד המשתתפים.

האירוע מחולק לשני חלקים משמעותיים. החלק הראשון, יעסוק בשאלה הגדולה, כיצד ניתן לחבר את הציבור הרחב לרעיון של בית המקדש. שאלה זו מהשאלות המורכבות ביותר, שמעסיקות כל מי שנושא המקדש נוגע לליבו.

בחלק זה ישתתפו ראש כולל בית הבחירה הרב עזריה אריאל, הרב גיא אלאלוף רב קהילת דעת ותבונה בראש העין, והרב אוריה ענבל מראשי בית מדרש הגר"א, בפאנל מרתק בו כל אחד ישתף את זוויתו והשקפתו בעניין זה.

את האירוע כולו ינחה תמיר דורטל, מייסד ומנחה פודקאסט 'על המשמעות', הידוע בכישרונו לשאול שאלות מאתגרות ומעניינות, המכוונות אל נקודת הליבה של כל נושא ונושא.

החלק השני של הכנס, יעסוק בנושא מרתק לא פחות, והוא הקשר שבין המלחמה הנוכחית וגבורתם העצומה של הלוחמים, ובין מלחמת החשמונאים ותעוזתם לשמירה על קדושת בית המקדש - "המלחמה והמקדש ברוח גבורת המכבים והלוחמים בימינו".

במושב השני ישתתפו הרב יצחק שרביט אביו של הראל הי"ד, ההיסטוריון וחה"כ לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי, ורס"ן במיל' גלעד רוטשטיין. המשתתפים יציגו את משנתם על הדמיון המרתק שבין החשמונאים לחיילי צה"ל, בין מלחמת 'מבול אל אקצא' לבין מלחמת המכבים על המקדש, וכיצד כל זה משפיע עלינו בהווה, ועל הסתכלותנו כלפי העתיד.

גולת הכותרת של האירוע, היא בתרגול הדלקת המנורה כמו שהיה בבית המקדש, על פי הנסיון הרב שצבר המכון בלימוד מחקר ותרגול של סדר הדלקת המנורה על ידי הכהן הגדול בבית המקדש, ובצפייה שהתרגול יהפוך למציאות ממשית ואמיתית במהרה בימינו.

את המעמד ילוו מקהלת לווים, מבית 'משמרת הלווים' של מכון המקדש, שתשחזר את שירת הלווים ממש כפי שהייתה בבית המקדש עצמו, ותחבר את הקהל שירגיש את אווירת בית המקדש כשהוא עומד על מכונו. אשרי עין ראתה כל אלה.