שירות הביטחון הכללי ושוטרי היחידה המרכזית של המחוז הצפוני עצרו את כינאן עזאיזה, תושב דבוריה בן 20, וחשוד נוסף תושב עכו.

השניים נעצרו לחקירה בחשד למעורבות בפעילות טרור וקשר עם ארגון "המדינה האסלאמית".

על פי המידע שנאסף, השניים נחשדו כחברים בארגון הטרור וכמי שעמדו בקשר עם סוכן חוץ מטעמו. עוד עלה החשד כי תכננו לצאת שלא כדין למדינת אויב לצורך אימונים או הדרכות למטרות טרור, וכי ביצעו פעולות הכנה לשם כך.

בחקירתו של עזאיזה בשב"כ וביחידה המרכזית צפון עלה כי נשבע אמונים לארגון "המדינה האסלאמית" במטרה לממש את יעדיו. עוד עלה כי הביע נכונות לבצע פעילות ביטחונית בשם הארגון וחשב לבצע פעילות טרור נגד חיילי צה"ל.

מהחקירה נמסר כי עמד בקשר עם גורמים בחו"ל בענייני הארגון, למד כיצד לייצר מטעני צינור וחומרי נפץ, וכן תכנן לצאת לחו"ל למטרות אימונים.

במערכת הביטחון מציינים כי מאז תחילת המלחמה ניכרת עלייה ברמת האיום מצד ארגון "המדינה האסלאמית" ותומכיו בישראל. בתוך כך, מצוינת התרחבות מעורבותם של אזרחים ערבים ישראלים בטרור על רקע השפעות המלחמה.

בסיומה של החקירה יוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד כינאן עזאיזה על ידי פרקליטות מחוז צפון. בשב"כ ובמשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור גורמים הפועלים נגד מדינת ישראל ולמיצוי הדין עם המעורבים.