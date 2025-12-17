הכנסת פרסמה הבוקר (רביעי) דו"ח מעודכן על היעדרות אזרחים בישראל, במסגרתו נחשפו נתונים מדאיגים על מאות תיקים פתוחים של נעדרים, שחלקם מתוארכים עד לשנות קום המדינה.

הדו"ח, שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת הוועדה לביטחון לאומי, מצביע על כך שכ-600 תיקים של נעדרים אזרחיים, כאלה שאינם חיילים, טרם פוענחו. יותר מ-50 מהם היו קטינים בזמן היעדרותם.

הדו"ח המלא

על פי הנתונים, מרבית התיקים נפתחו משנת 2000 ואילך, בשל שיפור בתיעוד המשטרתי. עם זאת, תיקים רבים מתקופות מוקדמות יותר, כולל שנות ה-50 וה-60, נותרו פתוחים עד היום.

מתוך כלל התיקים: כ-10% מהנעדרים היו קטינים בעת היעדרותם. 75% מהם הם זכרים. 24% אינם יהודים - שיעור גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. 10% מהנעדרים הם בני 70 ומעלה - קבוצה הנחשבת לנעדרים בסיכון גבוה.

בין הדוגמאות שנזכרו במסמך נמצאת גם היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, שדיווח על היעדרה פורסם לפני כשנתיים, אך שמה אינו מופיע באתר המשטרתי הייעודי. המסמך מצביע על פערים במדיניות פרסום הנעדרים לציבור.

לפי הדו"ח, רק מיעוט קטן מתוך אלפי דיווחים שמתקבלים מדי שנה במשטרה מתגלגל לפתיחת תיק נעדר רשמי - ובמקרים נדירים, התיק נותר פתוח לאורך שנים רבות, לעיתים עשרות שנים.