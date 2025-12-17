אוהדי הפועל תל אביב במשחק האחרון דוברות המשטרה

אוהדי הפועל תל אביב הגישו הבוקר (רביעי) עתירה דחופה לבג"ץ, בדרישה להורות למשטרה שלא למנוע כניסת אוהדים לאצטדיוני כדורגל רק בשל לבישת חולצה עם מסר ביקורתי כלפיה.

בעתירה נטען כי מדובר במדיניות בלתי חוקית של המשטרה, שנועדה לסנן מסרים ולפגוע בזכות לחופש ביטוי. לדבריהם, אין כל בסיס חוקי למנוע כניסה בשל מסר מחאתי, כל עוד אין מדובר בהסתה או בפרובוקציה אלימה.

העתירה שהוגשה

העותרים, שיוצגו על ידי עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור, ליתום פרץ ולירי קרן, טוענים כי המשטרה פועלת "כמשטרת מחשבות", בניגוד לעקרונות יסוד של שלטון דמוקרטי.

בעתירה נטען כי כמו כל גוף אחר, גם משטרת ישראל אינה חסינה מביקורת: "ביטוי מחאתי או ביקורתי, לרבות כזה המופיע על חולצות הנושאות מסר פוליטי או ביקורת כלפי רשות שלטונית, מצוי בליבת ההגנה של חופש הביטוי. הוא אינו נופל לגדר אלימות מילולית, אינו הסתה לגזענות, אינו מהווה חפץ אסור ואינו יוצר כשלעצמו סכנה ממשית. משטרת ישראל אינה משטרת מחשבות. אסור שתהיה".

הם מבקשים מבית המשפט להכריע בעתירה בהקדם, לקראת משחק צפוי של הקבוצה שבו אלפי אוהדים מתכוונים ללבוש את החולצה המדוברת המכנה את המשטרה "חלאות".

בהודעת המשטרה לאחר המשחק נמסר כי "למען הסר ספק ובניגוד לפרסומים שונים, החולצות לא הוחרמו ולא נמנעה כניסתם של אוהדים שפעלו בהתאם לחוק".