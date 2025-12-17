אלכס היקר! צר לנו מאד על מותו של רון. קיווינו יחד עם כל עם ישראל שיחזור אלינו חי כשם שנכנס חי לשבי.

את הכאב שלכם הרגשנו כל הזמן בקבוצות של המשפחות ואיני יודע איך לנחם אתכם ובכל זאת מקווה שתצליחו להשתקם מהאסון הנורא. בקשר למה שכתבת לאיתן, אענה בשמו.

איתן ידע ויודע להבחין בין אנשים לפעולות שלהם, בין הפועל לפעולה. הוא דיבר על ההפגנות ולא על המשתתפים. ברור לו שהגיעו המונים לתמוך במשפחות אך יש מצבים בחיים בהם "כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים".

מכוח זה הוא טען שההפגנות שירתו את חמאס ותמך את טיעונו בשני סיפורים מהשבי המבטאים את המשקל והחשיבות של העצרות במוצ"ש בכיכר החטופים עבור חמאס. נוסיף לכך שתי עובדות נוספות: חמאס מכריח חטופים לדבר על העצרות ולקרוא לציבור להגיע אליהן בסרטונים ששולח אלינו, ופעמים רבות שחמאס משחרר סרטונים בשבת אחה"צ ממש לפני העצרות.

והאמת, לא צריך את כל התימוכין האלה כדי להוכיח את שיטתנו. ממשלת ישראל, כוחות הביטחון, עשרות אלפי לוחמים נלחמים בחמאס הנלחם בישראל ובכל זאת מתקיימות עצרות נגד הממשלה בזמן מלחמה. ברור שחמאס מתחזק מהעצרות הללו. חמאס לא החזיר חטופים בגלל הפגנות בכיכר. הפעם לא קרה מה שקרה בעסקת שליט.

הפעם הממשלה לא נכנעה כי במצבים כאלה חייבים לחשוב גם על הכאב העתידי והוודאי. כך חשבו רבין, פרס, יגאל אלון וגולדה מאיר - אולי אבותיך האידיאולוגים - בכל פיגועי המיקוח של שנות ה70. חמאס החזיר את החטופים כולם רק בזכות הלחץ המדיני והצבאי.

טראמפ פעל בגלל העצרות בכיכר החטופים? רק עצרות מניעות את טראמפ לעשות את הדבר הנכון? ללא עצרות הוא היה מפקיר את החטופים? איך זה שבלי עצרות וחסימות טראמפ שלח אינספור חימושים? מה שכואב בסיפור של המטה והכיכר הוא ההיפרדות מהעם כולו שדימם וכאב במלחמה והנה קמה קבוצה וטוענת שרק לה כואב ורק בה יש להתחשב.

המלחמה הזו הכרחית מצד עצמה. גם ללא חטופים איננו יכולים לתת לחמאס להישאר בעזה. האם בגלל החטופים המלחמה מתייתרת? בשורה התחתונה השאלה היא האם מותר לדון דיון ענייני בשאלת יעילותן/תרומתן של ההפגנות לחוסנה של ישראל מול חמאס חמאס בהקשר המלחמה והשבת החטופים.

ובקשר לענווה של איתן, הוא השליך את חייו מנגד כדי להציל אנשים שאינו מכיר ובשל כך נחטף וישב שנתיים בשבי. זו ענווה. אני לא במרכז. יש חיים ומדינה סביבי.