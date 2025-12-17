ח"כ מאיר פרוש התייחס היום (רביעי) במליאת הכנסת בנאום לציון יום חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות למראות הקשים מהפיגוע הנורא במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, אוסטרליה.

בפתח הדברים אמר: "אחת התמונות שלא נותנות לי מנוח היא התמונה של הציצית ספוגה בדם, תמונה מטלטלת המזכירה לנו תקופות אפלות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. לכולם ידוע כי ציצית, טלית קטן, הוא סמל יהודי מובהק של שומר תורה ומצוות, המלווה אותנו דורות רבים".

כמו כן ביקש לשלוח חיזוק לשליחי חב"ד בארץ ובעולם. "מעל במה זו אני רוצה לשגר חיזוק והוקרה לשלוחי חב"ד בכל תפוצות ישראל, אשר פועלים במסירות, ובמסירות נפש ממש, והשבוע אף שילמו בדם, בכדי להחזיק את הקשר של תפוצות ישראל ליהדות ולמסורת ישראל. מכאן אנחנו שולחים תנחומים לאבלים ואיחולי החלמה לפוצעים".

"במעבר חד", הוסיף, "אני רוצה להתייחס לקשר עם יהדות התפוצות מסוג אחר. יהדות התפוצות יש כמו באוסטרליה ובאירופה, גם למשל באמריקה, בניו יורק - למען הדיוק, הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם מחוץ לישראל היא בניו יורק ובניו ג'רזי. לצערי נראה שיש יהדות תפוצות שלגורמים שונים כאן לא חשוב לחזק איתם את הקשר, אלא ההיפך, יש רצון ודחיפה להחליש איתם וחלילה אף לנתק איתם את הקשר, אולי בגלל זהותם החרדית".

לדבריו, "הקהילה היהודית ששולחת הכי הרבה צעירים יהודים ללמוד כאן בארץ ישראל היא הקהילה היהודית בניו יורק, הקהילה היהודית ששולחת הכי הרבה זוגות לעשות עלייה לארץ ישראל ולירושלים היא הקהילה בניו יורק, תיכנסו לישיבות מיר, בעלזא או בריסק בירושלים ותראו כמה בחורים ואברכים, בלי עין הרע, עזבו את התנאים הנוחים בניו יורק ועלו ללמוד בארץ ישראל".

"המדינה משקיעה מאות מיליוני שקלים, ואולי אף יותר מזה, ביהדות התפוצות, אם זה דרך משרד העלייה במטרה להביא אותם לארץ ואם זה דרך משרד התפוצות לחזק אותם בחו"ל, ודרך עוד אפיקים רבים. אני בספק אם פרומיל קטן מזה מושקע בקהילה היהודית בניו יורק".

"בשבוע שעבר", המשיך ח"כ פרוש, "פורסם המכתב של חבר הקונגרס האמריקאי מייק לולר, מידידי ישראל הגדולים בקונגרס, אשר מייצג במחוזו חלק משמעותי מאותה קהילה יהודית בניו יורק, אשר פונה לראש הממשלה וזועק על האבסורד - איך יכולים קבוצת משפטנים בלתי נבחרים לפגוע בצורה כל כך חמורה בזכויות של האזרחים האמריקאים אותם הוא מייצג, רק כי הם עשו את הלא מובן מאליו ועלו לישראל, ללמוד תורה".

"הרדיפה המתמשכת של מערכת המשפט נגד לומדי תורה יוצרת נתק חמור, ואולי אף בלתי ניתן לאיחוי בינינו לבין הקהילה היהודית בתפוצות הגדולה בעולם. כשאנחנו מתכנסים פה לדבר על חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות אולי כדאי שקודם כל לא נחליש את הקשר עם יהדות התפוצות".

בהמשך נאומו הציע כי "אולי כדאי שהייעוץ המשפטי לממשלה לא יהיה עסוק מבוקר עד ערב בלבנות תילי תילים של פרשנויות איך וכיצד ולמה לא לתקצב ישיבות אשר מביאות לישראל תלמידי חו"ל, שאין להם שום קשר לעניין הגיוס, רק כי אולי הם יקנו עם זה חלב בפינת קפה שגם תלמיד הישיבה מישראל שותה שם תה".

בהמשך תקף את הפרשנויות המשפטיות שמונעות תקצוב ישיבות לתלמידי חו"ל: "היטיב לציין מזכיר הממשלה בהתייחסו לעניין הזה - לפי הפרשנות הזו בקרוב יבקשו להפסיק את כל תקציבי הרווחה והבריאות לכל המגזר החרדי, כי אולי מישהו שלומד תורה יקבל אקמול ממישהו שלא לומד תורה. אני קורא למשפטנים להתעשת, ולהפסיק את הרדיפה נגד עולם התורה, שפוגעת גם ביהדות התפוצות".