משרד התרבות והספורט הכריז הבוקר (רביעי) על המועמדים בתשע מתוך עשר הקטגוריות בטקס פרסי הקולנוע הישראלי שיתקיים השנה לראשונה.

את טקס פרסי הקולנוע הישראלי, עליו הודיע שר התרבות והספורט מיקי זוהר, צפויה להנחות השחקנית הישראלית-הבינלאומית מורן אטיאס.

לוועדת השיפוט הוגשו עשרות סרטים ישראליים שיצאו במהלך השנה החולפת וכעת נחשפים שלושת המועמדים המובילים בכל קטגוריה, מתוכם ייבחר הזוכה לו יוענקו 100 אלף ש"ח.

לפרס הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר הוגשו: אנו, פנתר כפול וברנינג מן. לפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר הוגשו: מצפה לו, ימים טובים - סיפורו של זאב רווח ונער יהודי גאה.

לפרס סרט הקצר/אנימציה הטוב ביותר הוגשו: חצי פגישה, כי תצא ותיאטרון צה"ל. לפרס השחקן הטוב ביותר הוגשו: אורי גבריאל - "תמונות יפואיות", פבלו רוזנברג - "הולה צ'או" ויעקב זדה - "פנתר כפול".

לפרס השחקנית הטובה ביותר הוגשו: הילה סעדה - "שמיים וארץ", נור פיבק - "פינק ליידי" ועירית קפלן - "בחורים טובים 2". לפרס הבימוי הטוב ביותר הוגשו: מיה חטב חזז - "אנו", ארז תדמור - "בחורים טובים 2" ואייל חלפון - "ברנינג מן".

לפרס התסריט הטוב ביותר הוגשו: מינדי ארליך - "פינק ליידי", ארז תדמור, יקי רייסנר וחוה דיבון - "בחורים טובים 2" ואייל חלפון - "ברנינג מן". לפרס הצילום הטוב ביותר הוגשו: סער מזרחי - "בחורים טובים 2", עמית יסעור - "פנתר כפול" ולאל אוטניק - "לשחרר את שולי סאן".

לפרס העריכה הטובה ביותר הוגשו: דוד טאובר - "האחד והיחיד שלי", ⁠ניר נחום ואילנה ריינר - "לשחרר את שולי סאן" ו⁠עינת גלזר-זרחין - "בחורים טובים 2".

השר זוהר מסר: "לאחר עבודת בחירה מקיפה של חבר שופטים מקצועי, אנו שמחים לחשוף את רשימת המועמדים המלאה לשנת 2025. אנחנו גאים לראות את המגוון והעושר של הקולנוע הישראלי משתקף ברשימת המועמדים השנה. כל סרט, כל שחקן ושחקנית שמועמדים, מייצגים את היצירתיות, המקצועיות והנוכחות הישראלית על המסך, וזו הרוח שאנו רוצים לקדם ולטפח בקולנוע הישראלי".