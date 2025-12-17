ביממה האחרונה נערך מבצע אכיפה רחב היקף על ידי כוחות המנהל האזרחי, בשיתוף יחידת הפיקוח, קצין מטה איכות סביבה ביחידה, וחיילים מחטיבות מנשה ובנימין.

המבצע התמקד באכיפת ארבעה אתרי שריפת פסולת בלתי חוקיים בשטח כולל של 45 דונם. שלושה מהאתרים אותרו בכפרים נזלת עיסא וקפין שבמרחב התפר, והשתרעו על פני שטח של כ-40 דונם. אתר נוסף, בשטח של שמונה דונם, אותר ונאכף בכפר שוקבא שבתחום החטיבה המרחבית בנימין.

מהמנהל האזרחי נמסר כי אתרי הפסולת במרחב מנשה הביאו לזיהום אוויר חמור ביישובים חריש, ברקאי, מצפה אילן, פרדס חנה ובסביבתם. האתר שבבנימין גרם לזיהום בערים שוהם ומודיעין.

המבצע נערך כחלק ממאמץ נרחב של היחידה בשיתוף פיקוד המרכז, למיגור תופעת המפגעים הסביבתיים חוצי הגבולות ביהודה ושומרון. "צה"ל באמצעות המנהל האזרחי, פועל בכל הכלים המצויים בידו, לרבות מארבים כנגד משאיות ושורפי פסולת, לצד הטלת סנקציות אזרחיות כנגד גורמים המביאים לזיהום אוויר במרחב יהודה ושומרון, וימשיך לפעול עד למיגור התופעה".