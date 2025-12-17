סם קטלני חדש מתפשט בארה"ב

סם חדש בשם מדטומידין גורם לגל חדש של התמכרויות חמורות בפילדלפיה ומעורר דאגה בקרב רשויות הבריאות בארה"ב.

מדובר בתרופה וטרינרית המשמשת כחומר הרדמה, אשר מעורבבת עם פנטניל - אופיאט קטלני - ויוצרת אפקט מיידי של אובדן הכרה.

ה"ניו יורק טיימס" מדווח כי השימוש במדטומידין גורם לתלות מיידית ולתסמיני גמילה קשים במיוחד. אחד מהמרואיינים בכתבה סיפר כי חווה תסמיני גמילה "מבעיתים וחובקי-כל". בין הסימפטומים שדווחו: הקאות, רעד בלתי נשלט, ודופק ולחץ דם גבוהים במיוחד.

הסם כבר החל להתפשט לערים נוספות בארצות הברית, וההתמודדות עם השלכותיו מהווה אתגר חמור לרשויות הבריאות, שכבר מתקשות בטיפול במשבר הפנטניל הקיים.

במערכת הבריאות האמריקנית עולה חשש מהשפעות שילוב החומרים, במיוחד לאור מהירות ההתמכרות הקשה, אשר מחייבת שימוש חוזר תוך שעות בודדות - מה שעלול להוביל למוות בקרב משתמשים.