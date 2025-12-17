נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, נשאה אתמול (שלישי) נאום תקיף במהלך פסגת האיחוד האירופי, בו הדגישה כי מדינות אירופה חייבות לקחת אחריות על ביטחונן.

"אירופה חייבת להיות אחראית על ביטחונה, זו אינה עוד אופציה אלא הכרח. אנחנו מתמודדים עם מציאות של עולם מסוכן, עולם של מלחמות וטורפים", הצהירה פון דר ליין.

עוד ציינה כי במציאות זו "אנו, האירופאים, חייבים להגן על עצמנו ולהיות תלויים בעצמנו. איננו יכולים להרשות לעצמנו לתת לראיית העולם של אחרים להגדירנו".

בהתייחסה לירידה בחלקה של אירופה בתמ"ג העולמי, אמרה כי "אסטרטגיית הביטחון האמריקנית נכונה באומרה שאירופה מאבדת שיעור מהתמ"ג, אך גם ארצות הברית על אותו מסלול". לדבריה, "עידן העצמאות האירופי חייב להיות בלתי ניתן לעצירה, אולם יש לנו עוד עבודה לעשות".

דבריה נאמרו על רקע מתיחות גוברת מול רוסיה, כאשר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הזהיר לפני כשבועיים כי ארצו "מוכנה למלחמה". האיום נמסר לקראת פגישה שנערכה בין פוטין לבין שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - איש העסקים סטיב וויטקוף וחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר - במהלכה דנו בתוכנית האמריקאית לסיום המלחמה באוקראינה.

לפי דיווחים, טיוטת התוכנית שגובשה על ידי וויטקוף ויועץ הקרמלין קיריל דמיטרייב כוללת צעדים דרקוניים כלפי אוקראינה, ובהם הענקת שליטה רוסית נרחבת על ריבונותה הפוליטית והצבאית. בקייב צפויה התוכנית להיתפס ככניעה.

וויטקוף וקושנר נועדו גם עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגים אירופיים מוקדם יותר השבוע. הפסגה התקיימה ברקע סירובו של זלנסקי לוותר על שטחים נוספים, מעבר לאלו שכבר נכבשו בידי רוסיה. לכל היותר, הסכים נשיא אוקראינה להעביר את השאלה למשאל עם.