המנהל המורשה של חברת הגמל הקורסת סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, הגיש היום (ד') תביעה תקדימית בסכום של כמיליארד ש"ח נגד בני משפחת גולדברג, ובראשם מנכ"ל החברה לשעבר, אסף גולדברג.

על פי כתב התביעה, כ־7,500 עמיתים העבירו כ־850 מיליון שקל לקופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (IRA), אשר נוידו לקרנות השקעה זרות ולא מפוקחות, וחלק ניכר מהכספים לא הושב.

לדברי סנדרוב, מדובר באחת הפרשות החמורות שידע ענף החיסכון הפנסיוני בישראל. "פרשת סלייס היא הפרשה הגדולה והחמורה ביותר של מעילה באמון החוסכים", נטען בכתב התביעה.

בכתב התביעה מצוינים מחדלים חמורים ביותר: אי־פיקוח של הדירקטוריון, קריסת מנגנוני הבקרה, רשלנות מצד קצין הציות והרגולציה, וביקורת פגומה מצד רואה החשבון המבקר. לדבריו של סנדרוב, "המערכת כולה נכשלה - מההנהלה שהתנהלה כ'חנות מכולת' ועד לשומרי הסף שהתפרקו מתפקידם".

הביקורת החריפה ביותר מופנית כלפי אסף גולדברג, שלפי כתב התביעה "כשל בכל קנה מידה בתפקידו" וניהל את סלייס ללא ידע, ניסיון או כישורים מתאימים. סנדרוב אף מצביע על "קשרים עם סוכני ביטוח מפוקפקים, חלקם בעלי עבר פלילי", ולטענתו, החברה פעלה תוך הפרות סדרתיות של ממשל תאגידי תקין.

"לא היה מי שישאל איך ולמה", נכתב בתביעה. "אם היו שואלים - היו מגלים שסלייס לא הייתה ערוכה, לא ידעה, ולא שלטה בכספי העמיתים. כך התגבש מתכון בטוח לקריסה - והתוצאה: מאות מיליוני שקלים שנעלמו, ואלפי חוסכים - חלקם קשישים - נותרו מול שוקת שבורה".