רכיבים (4-6 מנות):
5 בצלים גדולים, קלופים ופרוסים דק
4 כפות שמן זית איכותי
4 שיני שום כתושות
1/2 כוס יין לבן יבש (ניתן להחליף במים עם כף חומץ לבן)
1 ליטר ציר ירקות (או מים + אבקת מרק איכותית)
1 כף טימין יבש (או ענף טרי)
1 כף קמח (אפשר קמח מצה בפסח)
מלח ופלפל שחור - לפי הטעם
פרוסות לחם (רצוי קלוי)
אופן ההכנה:
מטגנים את הבצל - מחממים שמן בסיר רחב, מוסיפים את הבצל ומבשלים על אש נמוכה במשך כ-30-40 דקות עד להשחמה עמוקה וקרמליזציה.
מוסיפים שום ויין - מוסיפים את השום הכתוש, מטגנים עוד 2 דקות. מוסיפים את היין (או התחליף), מבשלים עד שהנוזלים מתאדים מעט.
מרקם וטעם - מוסיפים את הקמח, מערבבים היטב, שופכים את הציר, מוסיפים טימין, מלח ופלפל. מביאים לרתיחה ומבשלים 15 דקות על אש נמוכה.
הגשה - מגישים חם עם פרוסת לחם קלוי מעל או בצד.
לשדרוג: אפשר לפזר מעט בצל ירוק קצוץ או עשבי תיבול טריים.
טיפ שדרוג:
להוסיף מעט רוטב סויה או מיסו (אם יש בבית) לטעם עמוק יותר - עובד נהדר בפרווה.