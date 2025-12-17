רכיבים (4-6 מנות):

5 בצלים גדולים, קלופים ופרוסים דק

4 כפות שמן זית איכותי

4 שיני שום כתושות

1/2 כוס יין לבן יבש (ניתן להחליף במים עם כף חומץ לבן)

1 ליטר ציר ירקות (או מים + אבקת מרק איכותית)

1 כף טימין יבש (או ענף טרי)

1 כף קמח (אפשר קמח מצה בפסח)

מלח ופלפל שחור - לפי הטעם

פרוסות לחם (רצוי קלוי)

אופן ההכנה:

מטגנים את הבצל - מחממים שמן בסיר רחב, מוסיפים את הבצל ומבשלים על אש נמוכה במשך כ-30-40 דקות עד להשחמה עמוקה וקרמליזציה.

מוסיפים שום ויין - מוסיפים את השום הכתוש, מטגנים עוד 2 דקות. מוסיפים את היין (או התחליף), מבשלים עד שהנוזלים מתאדים מעט.

מרקם וטעם - מוסיפים את הקמח, מערבבים היטב, שופכים את הציר, מוסיפים טימין, מלח ופלפל. מביאים לרתיחה ומבשלים 15 דקות על אש נמוכה.

הגשה - מגישים חם עם פרוסת לחם קלוי מעל או בצד.

לשדרוג: אפשר לפזר מעט בצל ירוק קצוץ או עשבי תיבול טריים.

טיפ שדרוג:

להוסיף מעט רוטב סויה או מיסו (אם יש בבית) לטעם עמוק יותר - עובד נהדר בפרווה.