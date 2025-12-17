לבצק:

1 ק"ג קמח לבן (7 כוסות)

1 כף שטוחה שמרים יבשים

1/2 כוס שמן

1 כף סוכר

1 כפית מלח

2.5-3 כוסות מים חמימים (בהדרגה)

אופציונלי: 1/2 כפית כורכום לבצק צהוב

מילוי תפוחי אדמה (פרווה):

4 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים ומבושלים

1 בצל גדול קצוץ ומטוגן עד הזהבה

מלח, פלפל שחור, מעט כמון

אופציונלי: כף שמן זית או מרגרינה לפריכות המילוי

גרסה חלופית - מילוי חומוס:

1.5 כוס חומוס מבושל (או מקופסה), מרוסק

בצל מטוגן

כף טחינה גולמית

כמון, מלח, פפריקה

אופן ההכנה:

מכינים את הבצק: מערבבים את כל החומרים עד קבלת בצק רך ונעים. מתפיחים כשעה עד להכפלת הנפח.

מכינים את המילוי: מועכים את תפוחי האדמה ומערבבים עם הבצל והתבלינים. טועמים ומתקנים תיבול.

מעצבים סמבוסקים: יוצרים כדורים מהבצק, מרדדים לעיגולים, שמים מילוי במרכז וסוגרים לחצי עיגול. מהדקים את השוליים עם מזלג.

אופים או מטגנים:

לאפייה: מורחים ביצה/שמן, מפזרים שומשום, ואופים בחום של 200 מעלות כ-20 דקות או עד הזהבה.

לטיגון: מחממים שמן עמוק, מטגנים עד הזהבה משני הצדדים.