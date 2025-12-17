לבצק:
1 ק"ג קמח לבן (7 כוסות)
1 כף שטוחה שמרים יבשים
1/2 כוס שמן
1 כף סוכר
1 כפית מלח
2.5-3 כוסות מים חמימים (בהדרגה)
אופציונלי: 1/2 כפית כורכום לבצק צהוב
מילוי תפוחי אדמה (פרווה):
4 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים ומבושלים
1 בצל גדול קצוץ ומטוגן עד הזהבה
מלח, פלפל שחור, מעט כמון
אופציונלי: כף שמן זית או מרגרינה לפריכות המילוי
גרסה חלופית - מילוי חומוס:
1.5 כוס חומוס מבושל (או מקופסה), מרוסק
בצל מטוגן
כף טחינה גולמית
כמון, מלח, פפריקה
אופן ההכנה:
מכינים את הבצק: מערבבים את כל החומרים עד קבלת בצק רך ונעים. מתפיחים כשעה עד להכפלת הנפח.
מכינים את המילוי: מועכים את תפוחי האדמה ומערבבים עם הבצל והתבלינים. טועמים ומתקנים תיבול.
מעצבים סמבוסקים: יוצרים כדורים מהבצק, מרדדים לעיגולים, שמים מילוי במרכז וסוגרים לחצי עיגול. מהדקים את השוליים עם מזלג.
אופים או מטגנים:
לאפייה: מורחים ביצה/שמן, מפזרים שומשום, ואופים בחום של 200 מעלות כ-20 דקות או עד הזהבה.
לטיגון: מחממים שמן עמוק, מטגנים עד הזהבה משני הצדדים.