קבוצת ההאקרים "חנדל'ה", הפועלת תחת חסות איראנית ומזוהה עם ציר ההתנגדות, פרסמה היום (רביעי) טענה חריגה: לטענתם, הצליחו לחדור למכשיר הטלפון האישי של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

לדבריהם, החדירה בוצעה כחלק מ"מבצע תמנון" (Operation Octopus) אותו מובילה הקבוצה.

ההאקרים, שפעלו בעבר נגד תשתיות ממשלתיות וצבאיות בישראל, פרסמו מסמך תקשורתי הכולל מסרים ישירים לבנט - בו הם לועגים ליכולותיו הביטחוניות ומתארים את הפריצה כ"כיבוש קל" של מכשיר iPhone 13 שהיה לכאורה ברשותו.

כדי לגבות את דבריהם, פרסמה הקבוצה סדרת קבצים הכוללים תיעודים שנאמר כי נשלפו מהמכשיר, בהם רשימת אנשי קשר ובה שמות של בכירים ישראלים, התכתבויות פנימיות, מסמכים רגישים ותמונות אישיות.

בין המסמכים שהודלפו נכללים טיוטות של מכתבים רשמיים, חלקם מתוארכים ליולי 2025. בנוסף, פורסמו תכתובות פוליטיות שכוללות ביקורת פנימית על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וטענות לפיהן הוא מהווה "סיכון פוליטי" לקואליציה.

עוד נכללו בהדלפה מסמכים שנושאים את שמותיהם של שרים בכירים - בהם השרה אורית סטרוק והשר גדעון סער - המתייחסים למדיניות כלפי אסירים ביטחוניים וכלים כלכליים נגד חמאס, כמו ביטול שטרות בשטחי הרשות.

בהודעת הקבוצה נכתב כי הפריצה מהווה לא רק הישג טכנולוגי אלא גם פעולה במסגרת לוחמה פסיכולוגית, והם מתארים את אבטחת המידע של בכירים בישראל כ"שברירית". אנשי הקבוצה קראו לעיתונאים לפנות אליהם בפלטפורמת X (טוויטר) לקבלת חומרים נוספים.

מלשכת ראש הממשלה לשעבר בנט נמסר: "הנושא בטיפול גורמי הביטחון והסייבר הרלוונטיים. המכשיר אינו בשימוש כיום"