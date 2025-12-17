אלינור מימון, צעירה בת 19 תושבת ירושלים שעלתה לישראל מצרפת לפני כשלוש שנים, נהרגה השבוע בתאונת סקי באתר Vars שבהרי האלפים הצרפתיים.

לפי הרשויות המקומיות, מימון נמצאה ללא רוח חיים על מסלול הסקי בסביבות השעה 17:30, כשעה לאחר סגירת המסלולים, על ידי אחד מעובדי האתר.

צוות חילוץ אווירי שהוזעק למקום ניסה לבצע בה החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותה בזירה.

מפרטים ראשוניים שנמסרו מהיחידה האחראית לחקירת האירוע עולה כי התאונה התרחשה ככל הנראה לאחר שמימון נפלה לתעלה בקצה המסלול. עוד נמסר כי היא חבשה קסדה בעת המקרה.

בני משפחתה של מימון מסרו כי היא עלתה לישראל לפני כשלוש שנים מצרפת, והתגוררה בירושלים.

הלווייתה תתקיים הערב בשעה 22:00 בבית העלמין הספרדי בגבעת שאול, ירושלים.