לקראת חג החנוכה ואירוע הנפת הדגל שמובילה תנועת נחלה ביום חמישי הקרוב, פנו פצועי מלחמת חרבות ברזל, משפחות שכולות ומשפחות חטופים במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ.

הפונים דורשים לאשר את קיום המעמד הלאומי במקום בו היה היישוב ניסנית בצפון רצועת עזה.

במכתבם תיארו החותמים את המחיר הכבד ששילמו מאז מתקפת ה־7 באוקטובר: חודשים של לחימה קשה, פציעות בגוף ובנפש, מאות חללים ומשפחות שנשאו לבדן את הנטל. לדבריהם, מורשת הנופלים מחייבת את מדינת ישראל לבחור בדרך של נוכחות יהודית פעילה בעזה.

לטענת החותמים, עזה נטולת נוכחות יהודית תוסיף להיות איום קיומי מתמיד על יישובי הדרום ועל מדינת ישראל. הם מדגישים כי רק שילוב של ביטחון עם התיישבות יהודית חיה, יציבה וקבועה יוכל להבטיח הרתעה ולמנוע את הטבח הבא.

איציק פיטוסי, אביו של ישי פיטוסי הי"ד שנפל בעזה ב־7 באוקטובר, אמר, "בימים אלו, ימי החנוכה, אנו נמצאים בהליך מדיני־צבאי של אי־בהירות ולחצים מבית ומחוץ. זה הזמן להיות מובילי הדרך בשם בנינו שחירפו את נפשם. אנחנו כאן כדי להמשיך את דרכם. נניף את דגל ישראל ונפיץ את אורם לקבוע לעולם כולו - עזה כולה שלנו. ביום חמישי כולם מגיעים להניף את דגל ישראל על חורבות ניסנית, בזקיפות קומה ובהצדעה לגיבורי המלחמה".

גם סיגל קרואניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי שנפל במתקפת ה־7 באוקטובר, הוסיפה, "בימים האלה חשוב יותר מתמיד להדליק את האור ולהראות נוכחות. ביום חמישי הקרוב מגיעים כולם לחורבות ניסנית, מניחים שם דגל לעם ישראל - לתקומת ישראל ולחזרה להתיישבות היהודית בכל חבל עזה".

לדברי החותמים, אירוע הנפת הדגל בניסנית אינו רק פעולה סמלית אלא ביטוי לרצון עמוק להמשכיות, תקומה וניצחון. לדבריהם, חג החנוכה הוא הזמן להפוך את האור שנדלק לדרך ברורה לעתיד.

על המכתב חתומים עשרות פצועים, בני משפחות שכולות ומשפחות חטופים, הקוראים לממשלה לתת ביטוי ממשי למחיר הכבד ששילמו ולעקרונות שהם מייצגים.