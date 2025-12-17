מנכ"ל משרד הבריאות: שפעת זו לא הצטננות, לכו להתחסן דוברות

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הקליט מסר לציבור בעקבות התפשטות השפעת וקרא לציבור להתחסן.

"שפעת היא לא הצטננות", פתח והבהיר בר סימן טוב, "זו מחלה שעלולה להוביל לאשפוז ואף לתמותה, והשנה אנחנו בעונת שפעת מוקדמת עם עלייה בהיקפי ההדבקה - מה שאומר, שישנם גם יותר מקרים קשים".

"המסר המרכזי שלנו לציבור הוא פשוט וברור", הוא המשיך ואמר, "זה הזמן ללכת ולהתחסן. החיסון לא הרמטי, אבל הוא בטוח, והוא האמצעי היעיל ביותר שיש כדי למנוע מחלה קשה ואשפוזים".

בר סימן טוב סיפר שיש עלייה בהיענות לחיסונים אבל "זה עדיין לא מספיק".

"במיוחד בקרב בני 65 ומעלה שיעורי ההתחסנות נמוכים מדי", הוא הסביר, "וזה לא טוב, כי זו האוכלוסייה שהשפעת מסוכנת עבורה ביותר".

"לצד ההתחסנות, אנחנו ממליצים על צעדי הגנה ממוקדים", הוסיף מנכ"ל משרד הבריאות, "בבתי אבות ובמסגרות סיעודיות - עטיית מסיכות על ידי צוותים, דיירים ומבקרים, וגם לאוכלוסיות בסיכון במקומות סגורים וצפופים".

לסיום הוסיף בר סימן טוב עוד מסר: "מי שחולה, לא מרגיש טוב, או עם תסמינים של חום וצינון - נשאר בבית. לא יוצא לעבודה ולא למסגרות חינוכיות בתום חופשת החנוכה. ובמקביל, מערכת הבריאות ערוכה להתמודד עם העונה - אבל האחריות לצמצם את התחלואה היא של כולנו".