משרד החינוך מקיים את חידון התנ"ך הארצי למבוגרים לשנת תשפ"ו.

השנה מקבל החידון משמעות אנושית מיוחדת. בין המתמודדים שני אחים, לוחם סדיר ולוחם מילואים, הנפגשים ראש בראש על הבמה בין שירות קרבי בעזה לבין לימוד תנ"ך. מבין שנים עשר המתמודדים ארבעה הם לוחמים בשירות סדיר ובמילואים, המביאים עמם אל הבמה שילוב של ידע תנ"כי, ניסיון חיים ומחויבות עמוקה למדינה ולעם.

שר החינוך יואב קיש: "חידון התנ"ך הארצי למבוגרים מבטא את מקומו של התנ"ך כמרכיב יסוד בזהות היהודית והישראלית. זהו מקור של ערכים משמעות וחוסן שמלווה את החברה הישראלית לאורך דורות. החיבור בין לימוד התנ"ך לבין חיי המעשה מבטא תפיסה חינוכית הרואה במקורות יסוד חי ונוכח גם בימינו."

בין המשתתפים מאיר פיטוסי בן עשרים ושש מגוש עציון, לוחם מילואים ביחידת גדס"ר 6261, שביצע ארבעה סבבי לחימה באוגדת עזה. לצידו אחיו אליהו פיטוסי בן עשרים ושתיים מיד בנימין, לוחם סדיר בגדס"ר גבעתי, שלחם ברצועת עזה. עוד משתתפים אביצור גריידי בן שלושים ושתיים מירושלים, לוחם מילואים ביחידת דובדבן ששירת במספר סבבים ביהודה ושומרון ובצפון, ואביתר חנימוב בן עשרים ואחת מחולון, לוחם סדיר בגדוד 12 של גולני, שלחם בלבנון וברצועת עזה.

נושא החידון השנה נבחר מתוך חיבור ישיר למציאות הישראלית העכשווית. הפסוק המוביל מספר מיכה מבטא תנועה של קימה מתוך קושי ואמונה בכוחה של הרוח גם בשעות של אי ודאות. קיומו של החידון בליל נר רביעי של חנוכה מעניק לבחירה זו רובד ערכי נוסף של אור, התמדה והתחדשות.

הערב מתקיים בהנחיית מגישת החדשות: דניאל רוט אבנרי, ומופע של האמן והזמר: מ.המסתערב.

שנים עשר המשתתפים בחידון נבחרו מבין למעלה מ־350 מתמודדים מכל רחבי הארץ, לאחר שהעפילו לשלב הגמר.

רשימת המשתתפים:

1. אביצור גריידי

2. אביתר חנימוב

3. ⁠אדר מרדכי זיידמן

4. ⁠אליהו פיטוסי

5. ⁠יעקב שץ

6. ⁠יצחק מרזוק

7. ⁠מאיר פיטוסי

8. ⁠מתניה האן

9. ⁠נדב גרוס

10. ⁠נתנאל ענקי

11. ⁠שחר חזן

12. ⁠שניאור זלמן פרידמן