העימות במליאה ערוץ הכנסת

עימות חריג וחריף התפתח היום (רביעי) במליאת הכנסת בין חברת הכנסת טלי גוטליב לסגן יו"ר הכנסת ח"כ אליהו רביבו - שניהם ממפלגת הליכוד.

העימות החל כאשר ח"כ גוטליב הפריעה להצבעה במליאה, וח"כ רביבו העיר לה על כך. בתגובה כינתה אותו: "חוצפן, בריון, שתה מים קרים".

רביבו השיב לה, "אני מבין את המצוקה היומית שלך, לא הבאת את כמות הלייקים היומית, תרגעי בבקשה, את מפריעה לסדר התקין של המליאה וההצבעה".

גוטליב לא נותרה חייבת והטיחה בו, "אני לא הכלבה שלך, אתה לא תדבר אליי כמו לכלבה. מיזוגן". בעקבות הדברים הוצאה מהמליאה.

בהמשך חזרה למליאה, ורביבו דרש ממנה לעזוב שוב. במהלך חילופי הדברים, אמר לה: "מה שאני עשיתי לנשים את לא תעשי גם בעוד שמונה שנים".