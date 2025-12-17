במפגש עם טראמפ: ההורים של עומר נאוטרה ז"ל לא שוכחים את החטוף האחרון הבית הלבן ובאדיבות המצלם

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, השתתף באירוע הדלקת נר חנוכה שנערך בבית הלבן והתייחס לעסקת חילופי השבויים בין ישראל לחמאס.

במהלך נאומו הצהיר טראמפ, "החזרנו את כל החטופים", והוסיף כי גם "כל החללים הצעירים היפים" הוחזרו.

באירוע השתתפו רונן ואורנה נאוטרה, הוריו של סרן עומר נאוטרה הי"ד שגופתו הושבה בעסקה האחרונה. טראמפ זיהה את בני הזוג בקהל, הזמין אותם לבמה, ושיבח את עמידתם האיתנה.

רונן נאוטרה, שנרגש מהמחווה, בחר להעלות נקודה נוספת בפני הנשיא. "אני רק רוצה להגיד דבר אחד", אמר, "עשית מעשה מדהים עבורנו, עבור ישראל, ועבור העם היהודי. אנו מלאי הערכה. המנהיגות הנפלאה שלך הביאה אותנו לנקודה שבה קיבלנו את הבן שלנו חזרה".

בהמשך דבריו, הציג את תמונתו של רס"ל רן גואילי, שגופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס, וציין: "יש עוד אחד שנשאר, רן גואילי עדיין שם. אנחנו יודעים שתחזיר אותו - תודה על כל מה שאתה עושה".